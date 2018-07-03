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Alkollü İçeceklere Yüksek Zam-İşte 70'lik Rakı Fiyatı

Alkollü içecek kullanan vatandaşlara kötü haber az önce geldi. Yapılan son dakika açıklamasında alkollü içeceklere ÖTV zammı yapıldığına yer verildi.

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Alkollü İçeceklere Yüksek Zam-İşte 70'lik Rakı Fiyatı

Alkollü içecek kullanan vatandaşlara kötü haber az önce geldi. Yapılan son dakika açıklamasında alkollü içeceklere ÖTV zammı yapıldığına yer verildi.

03 Temmuz 2018 Salı 18:04
Alkollü İçeceklere Yüksek Zam-İşte 70'lik Rakı Fiyatı

Alkollü içeceklere büyük zam geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Alkollü İçeceklere yüzde 15,5 oranında ÖTV zammı geldiğine yer verildi.

Litrede 184 TL olan maktu vergi 213 TL'ye yükseldi.

Bu zamla birlikte ortalama bir 70'lik rakı fiyatı 120 lirayı aşarken, litre fiyatı ise 165 liraya çıktı.

EN SON OCAK AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Maliye Bakanlığı, Ocak ayında alkollü içeceklerin özel tüketim vergisini yeniden belirlemiş, alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 7.1 oranında artmıştı.

Detaylar geliyor..

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 03.07.2018 18:41
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Içki FiyatlarıAlkollü IçecekÖTVSon Dakika
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