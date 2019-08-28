'Alkole yeni zam' iddiası

Mey Grup İstanbul Anadolu Yakası Distibütörlüğü'ne dayandırılan fiyat listesiyle ile birlikte alkole yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Söz konusu iddiaya göre 70'lik Yeni Rakı fiyatı 195 TL olacak.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Mey Grup İstanbul Anadolu Yakası Distibütörlüğü'ne dayandırılan fiyat listesi ile birlikte alkole yüzde 30 oranında zam geleceği iddia edildi.

Söz konusu iddiaya göre şu anda 77 TL olan 35'lik Yeni Rakı'nın fiyatı 99.50 TL'ye yükselecek. 70'lik Yeni Rakı'nın fiyatı ise 152 TL'den 195 TL'ye çıkacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA