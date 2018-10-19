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Alkol, Sigara, Beyaz Eşya ve Benzin'e 2019'da Ne Kadar Zam Gelecek?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Neşe Karangil kaleme aldığı son yazıda 2019 yılı bütçe mesaisi çerçevesinde 2019 yılında yapılacak zam oranlarını yazdı. 2019 yılı alkol, sigara, beyaz eşya ve benzin gibi kalemlerde ÖTV’ den doğacak olan zam miktarlarını paylaştı.

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Alkol, Sigara, Beyaz Eşya ve Benzin'e 2019'da Ne Kadar Zam Gelecek?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Neşe Karangil kaleme aldığı son yazıda 2019 yılı bütçe mesaisi çerçevesinde 2019 yılında yapılacak zam oranlarını yazdı. 2019 yılı alkol, sigara, beyaz eşya ve benzin gibi kalemlerde ÖTV’ den doğacak olan zam miktarlarını paylaştı.

19 Ekim 2018 Cuma 11:19
Alkol, Sigara, Beyaz Eşya ve Benzin'e 2019'da Ne Kadar Zam Gelecek?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Neşe Karangil kaleme aldığı son yazıda 2019 yılı bütçe mesaisi çerçevesinde 2019 yılında yapılacak zam oranlarını yazdı. 2019 yılı alkol, sigara, beyaz eşya ve benzin gibi kalemlerde ÖTV’ den doğacak olan zam miktarlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe tasarısı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Tasarıda, bazı ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının artırıldığı görüldü. Ekonomiyi yeniden tahsis etmek, enflasyonla mücadele edebilmek, döviz kurunun hareketliliğini ve dalgalanmasını dengeleyebilme, ekonomideki dengesizlikleri giderebilmek ve problemleri çözüme kavuşturabilmek adına çalışmaların başlatılacağı duyurulmuştu.

2019 YILI ZAMLARI BELLİ OLDU

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’ den kaynaklanacak olan 2019 yılı zam oranları belli oldu.Bu çerçevede; sigara, alkol, beyaz eşyanın yanı sıra özellikle otomobil sahiplerini ilgilendiren benzin ve akaryakıt zamları netlik kazanmış oldu. Bütçe planlamasının detayları incelendiğinde 2019 yılı bütçesine göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’den kaynaklanacak olan zam oranları şöyle:

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): % 15.4 artış

Beyaz Eşya: % 47.6 artış

Alkollü içkiler: % 23.9 artış

Sigara: % 2.8 artış

Akaryakıt: % 20.2 oranında artış

ALKOLLÜ İÇKİLERDEN 12.3 MİLYAR LİRA GELİR

Alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) % 23.9 oranında artacak. Alkollü içkilerde bu yılın başında 10.5 milyar lira olarak tahmin edilen gelir yıl sonunda 12.3 milyar lira olacak. Böylece alkollü içkilerden 2.3 milyar lira daha fazla vergi elde edilmiş olacak. Enflasyon sepetinde etkili olan sigara üzerinden alınan ÖTV 2019 yılında % 2.8 oranında artacak. Bu yılın başında 37.7 milyar lira olarak tahmin edilen sigara üzerinden alınan ÖTV yıl sonunda 44.4 milyar lirayı bulacak. Sigaradan alınan ÖTV gelirleri yılın başında tahmin edilenden 6.9 milyar lira daha fazla gelir getirecek.

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Kaynaklar; Hürriyet -Sputnik - Dünya Gazetesi

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Son Güncelleme: 19.10.2018 12:03
Anahtar Kelimeler:
alkol sigara beyaz eşya benzin e 2019 da kadar zam gelecek
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