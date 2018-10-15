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Alkoçlar Konkordato İstedi

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm A.Ş. isimli şirket, mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Dava dilekçesinde Alkoçlar, borçlarına 9 ay erteleme ile ödeme takviminin de 3 eşit taksitte 3 yıllık olması teklifinde bulundu.

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Alkoçlar Konkordato İstedi

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm A.Ş. isimli şirket, mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Dava dilekçesinde Alkoçlar, borçlarına 9 ay erteleme ile ödeme takviminin de 3 eşit taksitte 3 yıllık olması teklifinde bulundu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:36
Alkoçlar Konkordato İstedi

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm A.Ş. isimli şirket, mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Dava dilekçesinde Alkoçlar, borçlarına 9 ay erteleme ile ödeme takviminin de 3 eşit taksitte 3 yıllık olması teklifinde bulundu.

Turizm sektöründe 1950'li yıllardan bu yana faaliyet gösteren Alkoçlar markası, konkordato talebinde bulundu. Dava dilekçesinde, şirketin icra takipleri baskısı ile faaliyetlerini devam ettirememe tehlikesi yaşadığı kaydedilerek, yaşanan nakit darboğazın ise geçici olduğu hususuna dikkat çekildi.

YAŞANAN BİR DİZİ OLUMSUZLUKLAR

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin aktardığı habere göre 1400 yatak kapasitesi olan Kemer, Bodrum ve Alaçatı'daki 3 otelin işletmeciliğini yapan ve hisselerinin yüzde 100'ünün Ender Alkoçlar'a ait olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm A.Ş., İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde geçen hafta açtığı dava ile konkordato talebinde bulundu.

2017 yılı ve sonrası yaşanan bir dizi olumsuz olayın Türkiye turizm sektörünü olumsuz etkilediği ve ABD ile yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yükselen döviz kuru nedeniyle diye belirtilen dava dilekçesinde, Alkoçlar'ın da süreçten etkilendiği kaydedildi. Dava dilekçesine göre, hak edişlere karşın tahsilatların uzun vadeli çeklerle yapıldığı, bu durumun da mali dengeyi sarstığı kaydedildi.

BORÇLAR İÇİN 9 AY ERTELEME 3 EŞİT TAKSİT TALEBİ

Dava dilekçesinde, turizm sektörünün gelecek yıl ve sonrası için olumlu bir tablo çizdiği kaydedilerek kurlardaki artışın da şirketin faaliyetlerine olumlu katkı yapmasının beklendiği kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, "Şirket, vadesi gelen borçları ödeyememe ve icra takipleri baskısıyla faaliyetlerini sürdürememe tahliyesi ile karşı karşıyadır" ifadeleri kullanılarak, 64.8 milyon TL'lik borcun ödenmesi için süre talebinde bulunuldu. Dava dilekçesinde şirket borçlarının ödemesi için 9 ay erteleme istendi. Dava dilekçesinde, ödeme takviminin de 3 eşit taksit halinde 3 yıl içinde olması teklifinde bulunuldu.

Kaynaklar; Sputnik

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 15.10.2018 10:00
Anahtar Kelimeler:
alkoçlar konkordato istedi
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