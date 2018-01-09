Ali Tezel: "Eğer 2008 Reformu Olmasaydı Asgari Ücretlinin Emekli Maaşı..."

Tezel: "Eğer 2008 Reformu Olmasaydı Asgari Ücretli Kişinin Maaşı..."

Sosyal Güvelik Müşaviri ve Gazeteci Ali Tezel, sosyal medya hesabından asgari ücret , emekli maaşı orantısına ilişkin çarpıcı bir örnek yayımladı. 2008 yılındaki Sosyal Güvenlik Reformunun bugünkü emekli maaşlarına büyük etkileri olduğunu söyleyen Ali Tezel, söz konusu reformun yapılmaması halinde an itibariyle 718 TL emekli maaşı alabilecek kişinin 1822 emekli aylığı almaya hak kazanacağını söyledi.

Twitter üzerinden yazan Tezel, "Bugün asgari ücret üzerinden prim ödeyip emekli olan birisine 718,69 lira emekli aylığı bağlanmaktadır. Şayet 1 Ekim 2008 reformu (!) olmasaydı aynı kişi bugün 1822 lira emekli aylığı alacaktı" dedi.

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