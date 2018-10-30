Ali Tezel Açıkladı: Kıdem Tazminatı Kalkıyor mu?

Ünlü Sosyal Güvenlik uzmanı Ali Tezel son günlerde tartışılan kıdem tazminatı fonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Medyascope.tv internet özel yayınına bağlanan ve İbrahim Yayan'ın konuğu olan Ali Tezel'e '' kıdem tazminatı hedefte mi sorusu yöneltildi.

Ali Tezel programa katılmadan önce Twitter hesabından ''2019 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık Programı Resmi Gazetede yayımlandı daha önce dediğim gibi Mart seçimlerinden sonra Kıdem Tazminatlarınız gidiyor... Demedi demeyin ...'' ifadelerini paylaştı.

Ali Tezel bu soruya uzun uzadıya cevap verdi. Ali Tezel'in cevaplarından öne çıkan satır başları şöyle;

KIDEM TAZMİNATI YERİNE FON GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı orta vadeli ekonomi programında 60 milyarlık cari açığın olduğunu anımsatan Ali Tezel Bakan'ın 2019 yılında 60 milyarlık açığı kapatacağız ve 60 milyar tl'de fazlalık vereceğiz'' açıklamasını duyduğu ilk anda kıdem tazminatının kalkacağını anladığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı 2019 Programında sosyal tarafların uzlaşarak bireysel kıdem tazminatı fonu kurulacaktır maddesini hatırlatan Ali Tezel kıdem tazminatını da çalışanların son kalesi olarak nitelendirdi.

''Bugüne kadar herşeyi kaybettiler, bir tek kıdem tazminatı kaldı'' diyen Ali Tezel açıklamalarına şöyle devam etti;

''Yaklaşık 15 yıldır, kıdem tazminatını kaldırılacağı yerine kıdem tazminatı fonunun getirilmesi amaçlanıyor fakat sosyal taraflardan özellikle emek vern kesimin tespkisinden çekinildiği için erteleniyordu. Şuanda bütçemiz büyük bir açık veriyor. Bu açığı karşılamak amacıyla kıdem tazminatı fonu kurup, bu parayı devlete aktaracaklar. Kıdem Tazminatını sosyal tarafları olan işçiler ve işverenler bu işe karşılar. Kıdem tazminatının fona devredilmesini her iki tarafta istemiyor. işverenler kıdem tazminatı kaldırılsın diyor evet, işçiler kıdem tazminatının kaldırılmasına karşılar. Bunu isteyen tek sosyal taraf var o da devlet. Çünkü dev bir kaynağa sahip olacak. Yaklaşık 15 milyon çalışandan her ay %3 , %4 veya % 5 oranında fon için prim kesintisi yapılacak. Bu da çalışanların ücretlerini düştüğümüzde büyük bir rakam, yıllık 70-80 milyar tl'yi bulan bir rakamdır.

''PARA KALMADI DENİLİRSE NE YAPACAĞIZ?''

Fondan da 10 yıl veya 15 yıl tasarıya göre değişir, kesinlikle para çıkmayacak. Şuanki yasaya göre 7 aylık bir çalışma gerçekleştiğinde kıdem tazminatı hak edebiliyoruz. Bunlar emeklilik, 15 yılın üstünde 3600 günü doldurma, ölüm, askere gitme, kadın çalışanın evlenmesi, haksız yere işten atılma, iş veren tarafından çıkarılma gibi durumlarda oluyordu. Kıdem tazminatında bu durumlar değişecek. Kıdem Tazmınatı fonundan tazminat alabilmek için birincisi ölüm, ikincisi de 65 yaşına gelip emekli olunca üçüncüsü de fonda 10 veya 15 yıl kalırsak ev / araba alacaksak fondaki paranın yarısını alabiliyoruz, kalanı da yine ölüm veya 65 yaşına gelince alabiliyoruz. Bu da şu demektir; kıdem tazminatı fonundan 10 veya 15 yıl boyunca hiç para çıkmayacak. Peki 10-15 yıl sonra fonda para kalmadı denilirse ne yapacağız. Çünkü biz bunu daha önce tasarruf teşvik fonunda, konut edindirme fonunda gördük. İktidar fonda para yok, bizden önceki siyasiler yemiş, bitirmişler dediler. Yine bu durumun olacağına inanıyorum çünkü, kıdem tazminatını kaldırıp yerine fon getirmek demek kıdem tazminatını kaldırma işleminin yıllara yayılmış halidir. '' ifadelerini kullandı.

Ali Tezelin açıklamalarının tamamı şöyle;

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