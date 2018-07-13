Albayrak'ın Açıklamaları Doların Ateşini Düşürdü mü?

Öte yandan dünya borsalarında ve emtia piyasalarında yaşanan kayıpların hızlanmasıyla birlikte ekonomisi küresel fon akışlarına bağlı olan Türkiye piyasalarındaki satışlar da kuvvetlendi.

Dolar/TL tarihi zirve olan 4.9767’yi test ettikten sonra tüm bu gelişmelerle dün bir ara 4.80’in altına geriledikten sonra günü 4.85 civarında tamamladı.

Bugün piyasaların kapanması ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye değerlendirmesi beklenirken, siyasi gündemde ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin açılış toplantısı takip edilecek.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 4.8646/4.8671 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 5.6585/5.6616'dan işlem görüyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Piyasalara verilen mesajlara bakarsak Berat Albayrak’ın açıklamaları Türkiye’nin ekonomisine yönelik tüm eleştirilere cevap veriyor. Bu açıdan çok değerli ki kurdaki 4.85’lerden 4.78’lere düşüş tepkisi de bunu teyit ediyor. Ancak bu bir süreç ve söylemlerin yanında piyasalar uygulamaları da bir süre görmek isteyecektir. Bu süreçte dalgalanma sürebilir” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Albayrak “hiç olmadığı kadar etkin” bir Merkez Bankası’nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirterek enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedeflerine gerilemesi için adımları atacaklarını da söyledi.

Söz konusu açıklamalar ile gün içinde bir ara yüzde 1’in üzerinde değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, öğleden sonra ise kazançlarını geri verdi.

Rabobank Stratejisti Piotr Matys, dün yayınladığı raporunda, “Albayrak ile ilgili asıl sorun, en azından bu noktada, piyasanın kendisine güvenmeye hazır olmadığı. Aynı yapıcı yorumlar Eski Başbakan Yardımcısı Şimşek tarafından yapılsaydı, lira çok daha olumlu yanıt verecekti. Albayrak’ın mali taahhütlerini yerine getirmesi ve ekonomik reformların hızlanması halinde, yabancı yatırımcılar arasındaki güvenilirliği de artacaktır. Özellikle de TCMB’nin bağımsızlığını güçlü bir şekilde savunması bunun ispatı olacaktır” dedi.

TCMB’NİN 24 TEMMUZ’DAKİ FAİZ KARARININ ÖNEMİ ARTTI

Erdoğan’ın göreve başlamasının ve Hazine-Maliye Bakanlığı’na Albayrak’ın getirilmesinin ardından piyasalar ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nun yapısının yanı sıra Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’daki faiz kararını da izliyor.

TCMB, TL’deki sert değer kayıpları ve enflasyondaki sert yükselişle birlikte geçen yıl başından beri 950 baz puan sıkılaştırma gerçekleştirdi. Bunun yanında TCMB’nin sadece Nisan ayından bu yana yaptığı faiz artışları ise 500 baz puana ulaştı ve sadeleşme adımlarını tamamlayarak piyasayı sadece politika faizinden fonlamaya başladı.

Tahvil bono piyasasında ise tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler.

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 20.52 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini yineledi. Albayrak’ın açıklamaları sonrası gerileyen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün saat 1720’de 18.54, 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 20.28 seviyesindeydi.

Kaynaklar;

REUTERS

DHA