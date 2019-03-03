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Albayrak : Demir Bir Yumrukla Doları 5 Liraya Düşürdük!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalarda “Ekonomik bir saldırı ile dolar 6, 7, 8, 9, 10 lira olacak diye ülkemize yüklenenler... Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik” ifadelerini kullandı.

Albayrak : Demir Bir Yumrukla Doları 5 Liraya Düşürdük!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalarda “Ekonomik bir saldırı ile dolar 6, 7, 8, 9, 10 lira olacak diye ülkemize yüklenenler... Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik” ifadelerini kullandı.

03 Mart 2019 Pazar 08:57
Albayrak : Demir Bir Yumrukla Doları 5 Liraya Düşürdük!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalarda “Ekonomik bir saldırı ile dolar 6, 7, 8, 9, 10 lira olacak diye ülkemize yüklenenler... Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'ndaki mitinginde konuşan Albayrak, "Son 5 yıldır her yıl en az bir seçim yaşadık ama bu son seçim enteresan. 6 ay önce 5 yıl boyunca maruz kaldığımız saldırılardan bir tanesine daha maruz kaldık. Ekonomik bir saldırı ile dolar 6, 7, 8, 9, 10 lira olacak diye ülkemize yüklenenler… Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik" ifadesini kullandı.

Albayrak, Türkiye'nin çok tarihi günlerden geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu ne seçimi, yerel seçim, değil mi? Yerel seçim belediyecilik, hizmetçilik anlayışıyla adayların yarıştığı, halka en çok hizmeti yapanın vaatleriyle meydanda dolaştığı bir seçim ama gelin görün ki yine kimler neyi konuşuyor, arkadan kimler ne operasyon yapıyor. Bugün Kandil açıklama yapıyor. Takip ediyor muyuz? Hangi partiler bir arada omuz omuza yürüyor, görüyor muyuz? Pensilvanya kimi destekliyor, görüyor muyuz? İşte bu resim ışığında 31 Mart bir beka seçimidir. Bunu görüyor muyuz?".

AK Parti'nin belediyecilik anlayışına dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de hizmet anlayışı noktasında baktığımızda da AK Parti belediyeciliği, çok net ifade ediyorum, halka hizmet anlayışıyla Türkiye'nin 81 vilayetinde her zaman tarih yazmıştır. Buna şahit miyiz? Şimdi bir taraftan 3 Ç, çöp, çamur ve çukur belediyeciliği. Son dönemde televizyonlarda herhalde yaşamışsınızdır, halkı azarlama belediyeciliği de çıktı. Vatandaşa hakaret etme belediyeciliği de çıktı, izliyorsunuz değil mi? Gerek İzmir'in bu çöplerden geçilmez halini gerek Şişli'nin CHP belediyeciliğindeki çöp belediyeciliğini izliyorsunuz, değil mi? O zaman hem beka için hem hizmet için 31 Mart'ta Trabzon, AK Parti'nin arkasında durmaya var mı?"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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