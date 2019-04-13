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Albayrak'a Tavsiye: Vakit Kaybetme Direkt IMF'ye Git

Gelişmekte olan ülke ekonomileri konusunda uzman ekonomist Timothy Ash, Twitter üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a "Yatırımcı toplantılarıyla vakit kaybetme, doğrudan IMF’ye git" tavsiyesinde bulundu.

Albayrak'a Tavsiye: Vakit Kaybetme Direkt IMF'ye Git

Gelişmekte olan ülke ekonomileri konusunda uzman ekonomist Timothy Ash, Twitter üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a "Yatırımcı toplantılarıyla vakit kaybetme, doğrudan IMF’ye git" tavsiyesinde bulundu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 08:32
Albayrak'a Tavsiye: Vakit Kaybetme Direkt IMF'ye Git

Ünlü yatırımcı Ash, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Albayrak'ın yerinde olsaydım, Washington'daki yatırımcı toplantılarını iptal eder, S-400 meselesini çözmeye odaklanır, IMF ile oturur yeni IMF programın nasıl şekillendirileceğini netleştirirdim. D.C.'de başka konularla vaktinizi boşa harcamayın" ifadelerini kullandı.

Washington'da bulunan ve Albayrak'ın G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için ABD'de olduğunu duyurduğu paylaşımı retweet eden Ash, Türkiye ekonomisi ve izlenmesi gereken politikalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

— Türkiye-Albayrak'ın programı güven vermekte başarısız olunca lira tekrar zayıflama trendine girdi. 2018'den çıkartılması gereken yegane ders varsa, o da Merkez Bankası'nın politika faizini artırarak bu virajı dönmesi gerektiğidir. İstanbul seçimlerinin ve S-400 meselesinin çözülmesi, ve/veya IMF desteği alınmasına ihtiyaç var.

- İstanbul seçimlerindeki durumu ve S-400 konusunu hızla çözmeleri gerekiyor ve bunu yaparlarsa faiz artırımından kaçınabilirler. Ama S-400'ler konusunda yakında bir çözüm görünmüyor gibi. Eğer bu konu çözülmezse Türk lirası birşey yapılmadığı takdirde değer kaybeder.

— Şu anda Washington'dayım ve Türkiye'ye ilişkin hissiyat — ABD ilişkileri açısından — çok kasvetli ve endişeli. Fakat S-400'lerin sevkiyatı olması ve Türkiye'ye yatırım uygulanması çekinceler arasında. Fakat haklısın, (Egemen Candır'ın paylaşımına cevaben) tek umut Erdoğan-Trump kimyasının bu gerilimi uçurumun kenarından geri döndürmesi.

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