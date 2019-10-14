Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96612
ALTIN
284.454
DOLAR
5.9150
STERLIN
7.4324
EURO
6.5267

Albaraka Türk’ten Yüzde 1,20 Kâr Oranı Ve 36 Aya Varan Vade Seçenekleri İle Kobi Destek Finansmanı

Albaraka Türk hazırladığı Kobi Destek Finansmanı Kampanyası ile yüzde 1.20 kâr oranı ve 36 aya varan taksit imkânı ile 150 bin TL’ye kadar finansman desteği sunuyor.

Albaraka Türk’ten Yüzde 1,20 Kâr Oranı Ve 36 Aya Varan Vade Seçenekleri İle Kobi Destek Finansmanı

Albaraka Türk hazırladığı Kobi Destek Finansmanı Kampanyası ile yüzde 1.20 kâr oranı ve 36 aya varan taksit imkânı ile 150 bin TL’ye kadar finansman desteği sunuyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:15
Albaraka Türk’ten Yüzde 1,20 Kâr Oranı Ve 36 Aya Varan Vade Seçenekleri İle Kobi Destek Finansmanı

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, ekonominin sürükleyici gücü olan KOBİ’lerin yanında olmaya devam ediyor. Yüzde 1.20 kâr oranı ile “KOBİ Destek Finansman Kampanyası” başlatan Albaraka Türk, 36 aya varan taksit imkânı ile 150 bin TL’ye kadar finansman desteği sunuyor.

Finansman ihtiyacı için her zaman KOBİ’lerin yanında

Her türlü finansman ihtiyacı için, her zaman KOBİ’lerin yanında olan ve KOBİ’leri destekleyen Albaraka Türk, “KOBİ Destek Finansmanı Kampanyası” kapsamında; Business Kart ve Platinum Kart’ın yanı sıra Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile birlikte Muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz sunuyor. Kobi Destek Finansmanı Kampanyası, Türk Lirası para cinsinde ticari kredi kullanacak yeni müşterileri kapsıyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
albaraka türk ten yüzde kâr oranı aya varan vade seçenekleri ile kobi destek finansmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebek ve Çocuk Giyim Sektöründe Rekor Büyüme!
Bebek ve Çocuk Giyim Sektöründe Rekor Büyüme!
E-Ticarette Günlük İşlem 1,5 Milyonu Aştı
E-Ticarette Günlük İşlem 1,5 Milyonu Aştı
Araba Alacaklara İyi Haber! İşte Sıfır Faiz Kampanyası Yapan Markalar!
Araba Alacaklara İyi Haber! İşte Sıfır Faiz Kampanyası Yapan Markalar!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim