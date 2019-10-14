Albaraka Türk’ten Yüzde 1,20 Kâr Oranı Ve 36 Aya Varan Vade Seçenekleri İle Kobi Destek Finansmanı

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, ekonominin sürükleyici gücü olan KOBİ’lerin yanında olmaya devam ediyor. Yüzde 1.20 kâr oranı ile “KOBİ Destek Finansman Kampanyası” başlatan Albaraka Türk, 36 aya varan taksit imkânı ile 150 bin TL’ye kadar finansman desteği sunuyor.

Finansman ihtiyacı için her zaman KOBİ’lerin yanında

Her türlü finansman ihtiyacı için, her zaman KOBİ’lerin yanında olan ve KOBİ’leri destekleyen Albaraka Türk, “KOBİ Destek Finansmanı Kampanyası” kapsamında; Business Kart ve Platinum Kart’ın yanı sıra Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile birlikte Muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz sunuyor. Kobi Destek Finansmanı Kampanyası, Türk Lirası para cinsinde ticari kredi kullanacak yeni müşterileri kapsıyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA