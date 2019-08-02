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ALBARAKA TÜRK’TE MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle genel müdürlük ve şubelerinde mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre genel müdürlük 08:00 – 17:00 saatleri arasında, şubeler ise 08:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

ALBARAKA TÜRK’TE MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle genel müdürlük ve şubelerinde mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre genel müdürlük 08:00 – 17:00 saatleri arasında, şubeler ise 08:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:47
ALBARAKA TÜRK’TE MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle genel müdürlük ve şubelerinde mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre genel müdürlük 08:00 – 17:00 saatleri arasında, şubeler ise 08:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Hem genel müdürlükte hem de şubeler için mesai saatinde değişikliğe giden Albaraka Türk’te bundan sonra mesai daha erken başlayacak.

Yeni uygulamaya göre; genel müdürlük çalışanları 08:00 – 17:00, şubelerdeki çalışanlar ise 08:30 – 17:00 saatleri arasında mesai yapacak. Şubelerde 16:45’e kadar bankacılık işlemleri devam edecek.

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