ALBARAKA GARAJ 3. DÖNEM BAŞVURULARI 30 HAZİRAN’A KADAR UZATILDI

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, yenilikçi iş ve projeler için tüm start up’lara açık olduklarını ifade etti.

Albaraka Türk, verimliliği yüksek inovasyon modellerini deneyimleyebilmek ve hayata geçirebilmek için kurduğu Albaraka Garaj merkezinin yapısına ön hızlandırmayı da ekleyerek, yenilikçi iş ve projeler için start up’lara üçüncü dönemin kapılarını açtı.

Bir buçuk yıl önce hayata geçirilen Albaraka Garaj ile hem start up’ları destekleyen hem de kendi kurum kültürüne ve dijitalleşme yolculuğunda önemli katkılar sağlayan Albaraka Türk, bugüne kadar binin üzerinde başvuru aldığı Albaraka Garaj’da 19 girişimi destekledi. Albaraka Garaj’da 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılan 3. Dönem başvuruları, albarakagaraj.com üzerinden yapılabiliyor.

Berlin’de ofis, İstanbul’da Garaj!

Avrupa’da faizsiz dijital bankacılık hizmeti sunan insha çerçevesinde yeni bir girişim ekosistemi şekillendirmek için çalıştıklarını ifade eden Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bu ekosistem stratejisi çerçevesinde konumlandırabilecekleri girişimcileri destekleyeceklerine dikkat çekti. Albaraka Garaj’ın, ön hızlandırmanın yanı sıra Albaraka Portföy Yönetiminde kurulan Girişim Sermayesi Fintech Yatırım Fonu ile birlikte daha da güçlenen yapısıyla, artık daha fazla girişimciye destek olduğunu kaydeden Utku, Albaraka Garaj’ın bir katılım bankası bünyesinde kurulan dünyadaki ilk start up hızlandırma merkezi özelliği taşıdığını belirterek; “Albaraka Garaj ile iki dönemde 19 girişimi destekledik, bunlardan 6 girişimle ortak proje geliştirdik ve 3 girişime de yatırım yaptık. Bu üçüncü dönemimizde de daha fazla girişimciye yardımcı olabilmek ve hakkaniyetli bir eleme yapabilmek adına ön hızlandırma programımızı hayata geçirdik. Ayrıca Girişim Sermayesi Fintech Fonumuz ile birlikte artık daha fazla girişimciye yardım edebiliyoruz. Girişimci adaylarının bugüne kadar gösterdiği ilgi ve alakadan fazlasıyla memnunuz. Daha fazla girişimcinin bu imkandan yararlanması için başvuru süremizi de uzattık. Başta teknoloji tabanlı girişimciler olmak üzere tüm girişimci adaylarını Albaraka Garaj’a bekliyoruz” dedi.

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