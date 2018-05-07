Akşener'den Flaş Seçim Vaadi 'İşsiz, Emekli ve Asgari Ücretlilerin Borçları Silinecek!'

Herkes Bunu Konuşuyor! Akşener'den Kredi ve Kredi Kartı Borçlularına 'Tüm borçlar Silinecek!'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün yaptığı açıklamanın etkisi sürüyor. Sosyal medya üzerinde kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren seçim vaadiyle ilgili bir taraf 'Bunu yapamazlar' derken, diğer taraf 'Neden olmasın, saray masraflarından kısıldığında gerçekleşir' tarzında yorumlar yapıyor.

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Türkiye Dayanışma Fonu kurulacağını ve bu fonla birlikte milyonlarca vatandaşın borçlarının silineceğini söyleyen Akşener, "Bu fona, Türkiye Dayanışma Fonu adını verdik. Biz diyoruz ki 'Borç kaderin değil, sileceğiz' 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle borçları, bankalarca veya tüketici finansman şirketlerince yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 4,5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız.

İŞSİZ, EMEKLİ YA DA ASGARİ ÜCRETLİLERİN BORÇLARININ TAMAMI SİLİNECEK

Bu durumda olan borçlulardan, işsiz, emekli ya da asgari ücretle çalışanların borçlarının tamamını, sileceğiz. Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi, tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur. Yine borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80'ini, belirli kriterlere göre sileceğiz. Kalan borçlarınıysa faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler. Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. En azından bunu yapalım.İşsiz ve emeklilerimizi, şehit ve gazi ailelerini, ödeyemedikleri bütün borçlarından kurtarıyoruz. Borç bittiğinde veya erken ödeme yapılması durumunda vatandaşlarımız yeniden bankalardan kredi alabilir duruma geleceklerdir. İşsiz kalıp ya da gücü yetmediği için borcunu ödeyememiş ve finansal kayıtları bozulmuş vatandaşlarımız, durumları düzeldiğinde, örneğin yeniden konut kredisi alabileceklerdir. Diyoruz ki borç kaderin değil, kurtulacaksın.

ARTIK HER KAPI ÇALDIĞINDA HACİZ MEMURU MU GELDİ DİYE ENDİŞELENİLMEYECEK

Türkiye Dayanışma Fonu ile vatandaşlarımıza yeni bir başlangıç yapmaları için fırsat vereceğiz. Artık kapı her çalındığında, haciz memuru mu geldi diye endişelenmeyecekler. Bakkalın manavın önünden geçerken boyunları eğik kalmayacak. Çocuklarına süt alırken iki kere düşünmeyecekler.Bizim ekonomi ve finans ekibimiz son kuruşuna kadar bunun maliyetini hesapladı. Bu borç silme ve azaltma fonunun, bir defalık olmak üzere 2018 bütçesine maliyeti yaklaşık 8 milyar TL olacak. Bu rakamdan, borcunu taksitle 10 yılda geri ödeyecek olan vatandaşlarımızın ödemeleri düşülürse maliyetin daha düşük olacağı açıktır. Şunun kesinlikle bilincindeyiz ki ilave borçlanma ile yapılacak bir iyileştirme fayda sağlamaz.

SÖZ VERİYORUM 25 HAZİRAN'DA SİZİ BU YÜKTEN KURTARACAĞIM

Bazıları da diyebilir ki, 'Borcunu zamanında ödeyen vatandaşlarımıza haksızlık olmayacak mı? Neden onlar, borcunu ödemeyenlerin yükünü paylaşsın?' Bu vatandaşların içinde kötü niyetli, sorumsuz kişiler de yok mudur? Elbette vardır. Ancak 5 milyon insanımıza 'sorumsuz ve kötü niyetli' demek, ne ahlaken ne de vicdanen doğru. Ayrıca bu durumda olan vatandaşlarımıza toplum olarak yardım elini uzatmak boynumuzun borcudur. Devlet nasıl ki zor durumda olan şirketlere yardım elini uzatıp, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 15 milyar TL'lik bir zararı üstlenmişse, zor durumda olan vatandaşlarımıza da yardım etmek durumundadır. Size söz veriyorum 25 Haziran sabahı sizi bu yükten kurtaracağım. Borç kaderiniz değil, sileceğiz. Kurtulacaksın." demişti.