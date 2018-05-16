Akşener:Bir Şey Yapılmazsa Dolar Çok Yakında 5 Lira Olacak

Partisinin ekonomi ve dış politika uzmanlarıyla bir basın toplantısı düzenleyen Akşener, Türkiye'nin uçuruma yuvarlanacak bir otobüse benzediğini, otobüsün direksiyonunda da yorgun bir şoförünün olduğunu söyledi.

Akşener, "Paramız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'ye güven kalmadığı için değer kaybediyor. Aklı başında kimse bağımsız olan kurumlara seçim sonrası müdahale edeceğini söylemez. TCMB'nin eli kolu bağlanmış durumda. 12 ay içinde Türkiye 240 milyar dolar bulmak zorunda. Biz seçilirsek TCMB'nin bağımsız hareket etmesini sağlayacağız. Bir devlet başkanının işi ekonomiyi yönetmek değil, ekonomiyi yönetenleri yönetmektir" dedi.

En Fazla Değer Kaybı yaşanan para biriminin Türk Lirası olduğunu söyleyen Akşener, "Dolar aldı başını gidiyor, ülkemizin durumu, uçuruma yuvarlanacak bir otobüse benziyor. Ve maalesef, hepimizin içinde olduğu o otobüsün direksiyonunda da, yorgun bir şoför var. Yorgun şoförün direksiyon başında oturma ısrarı sorumsuzluktur. O yorgun şoför, Londra'da, yine sorumsuz, sorumluluktan uzak bir konuşma yaptı. Direksiyon o yorgun şoförün elinden alınmazsa, ülkemizin o otobüsün içinden canlı çıkma ihtimali yoktur. Türk Lirası, yılbaşından bu yana yüzde 12 değer kaybetmiş. Krizdeki Arjantin Peso'sundan sonra, en fazla değer kaybeden para birimine sahibiz. Geçen eylül ayında 3.40 olan dolar, bugün neredeyse 4.5 Lira. Eğer, bir şeyler yapılmazsa, çok yakında 5 lira olacak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin refaha ulaşması dövizin düşmesi için İYİ Parti'nin gerekli kadroya sahip olduğunu söyleyen İYİ Parti Lideri, "Türkiye'yi refaha çıkarmak için öncelikle ekonomiyi işinin ehli kadrolara teslim edeceğiz. Biz, Merkez Bankamızın bağımsız hareket etmesini sağlayacağız. Biliyoruz ki bağımsız hareket edebilirlerse, piyasalar da Merkez Bankası'nın doğru zamanda, doğru kararlar alacağını bilirler. Böylece Bankaya olan güven artar. Bugün Merkez Bankası'nın hem paramızın dolar karşısında değer kaybetmesini engellemesi, hem de enflasyonu düşürmek için, paramızın fiyatı olan faiz oranlarını ekonominin gereği şeklinde düzenlemek gerekmektedir. Merkez Bankası'nın, enflasyon ile mücadelede kararlı olması, enflasyonu düşürecek, paramızı güçlendirecek ve orta vadede faiz oranlarının da, beraberinde düşürülmesine imkan verecektir. Bunu yaparken, maliye politikasında da, istikrarı tekrar tesis etmek ve bozmamak gerekmektedir. Biz vergileri tabana yayarak, daha fazla vergi geliri yaratmayı, böylece vatandaşın üzerindeki vergi yükünü azaltmayı planlıyoruz. Ayrıca, bütçemizdeki gereksiz harcamaları kısıp, geri kalan harcamaların da, doğru alanlara harcanmasıyla, maliye politikamıza, tekrar güveni tesis edebileceğimize inanıyoruz." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA