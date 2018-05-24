Akşener 'Umarım Doğru Değildir' Deyip Aldığı Duyumu Açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Partinin Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener bir son dakika açıklamasında bulundu.

Konya'da miting düzenleyen Akşener'in, Kılıçarslan Kent Meydanı’nda yaptığı mitinge yağmura rağmen binlerce vatandaş katıldı

Akşener'in açıklamaları şu şekilde;

“Bu meydanda Cumhurbaşkanı diye bağıranların çoğu kadınlar. Kadın bir şeye karar vermişse gereğini yapar. İstiklal mücadelesinde de böyle. Oldu Kadınlarımız böyle yüksek bir ses veriyorsa bu iş olmuş demektir.

ALDIĞI DUYUMU AÇIKLADI

“Buraya gelirken bir duyum aldım, umarım doğru değildir. Konya'da organize sanayi bölgesine ekonomik sorun sebebiyle 935 işçinin işten çıkarıldığını duydum. Konya sanayinin merkezi. Şeker fabrikalarını sattılar biliyorsunuz. Buradan satın alanları uyarıyorum 25'inde bu satışları iptal edeceğim sakın ola ki el sürmeyin. Kurumların için berhava ettiniz. Şimdi şeker fabrikaları gitti. Konya'da da bir şeker fabrikası var. Dünya markası haline gelen bir fabrika. Satılan şeker fabrikalarının sebebi şu, diyorlar ki zarar ediyormuş. Az ye be kardeşim, az harca be kardeşim. 1100 odalı sarayda oturuyorsun. İtibardan tasarruf olmazmış.”

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