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Akşener: 'İşsiz Gençler , İşe Girene Kadar 500 TL Maaş Alacaklar'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'da düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Akşener: 'İşsiz Gençler , İşe Girene Kadar 500 TL Maaş Alacaklar'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'da düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.

22 Haziran 2018 Cuma 19:19
Akşener: 'İşsiz Gençler , İşe Girene Kadar 500 TL Maaş Alacaklar'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'da düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini sürdüren Akşener, iktidara gelmeleri halinde işsizlik sorununun çözüleceğini, gençlerin iş bulana kadar devlet tarafından verilecek 500 liralık vatandaşlık maaşından istifade edeceklerini söyledi. Akşener, "Ekonomik problemler de ona eş değerdir. İstanbul'da Şırnak ve Edirne'de olduğu gibi birinci problem işsizliktir. Yatırım yapmaz, sanayicinin arkasında durmaz, tarımı öldürürseniz, tarım ürünleri ithal ederseniz, tarım mezara girer. 1 milyon kişi işsiz kalır." şeklinde konuştu.

Hükümetin eğitim politikalarına ilişkin de eleştirilerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı, "Kitapları bedava veriyorsun da içindeki bilgileri ne yapalım? Atatürk yok o kitapların içinde. İstiklal Savaşı, Cumhuriyet, Cumhuriyet değerleri yok o kitaplarda. Gençler, kim bilir aranızda kaçınız yarının Aziz Sancar'ıdır. Aziz Sancar Mardin Lisesi'nde mezun. O günün Mardin Lisesi'nden dünyanın en iyi üniversitelerinde okuma imkanını kazanmış bir ağabeyimiz. Sizin içinizdeki Aziz Sancar'ların bugün ortaya çıkması imkansız. Kendiniz biliyorsunuz. Eğitimi siyasetçinin vesayetinden kurtaracağız." şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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