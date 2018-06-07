Akşener: 4.5 Milyon Vatandaşın Kredi ve Kredi Kartı Borçları Silinecek

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener , seçim çalışmaları kapsamında Yalova'da İYİ Partililerle bir araya geldi. Burada gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Gençlere 500 TL vatandaşlık parası ve kredi kartı borcu olan vatandaşların bir defaya mahsus borçlarının nasıl silineceğine yönelik gelen eleştirilere yanıt verdi.

Akşener: "Gencine iş bulmak bir devletin görevidir. O nedenle gençlerimize iş bulana kadar 500 lira vereceğiz diyoruz. Çok bozuldular, nereden bulacaksınız diyorlar, hani şu arabalar var ya, lüks arabalar, bakanların, bakan çocuklarının, eşlerinin çocuklarının bindiği o arabalara binenlere 'İnin aşağı' diyeceğim ve gençlerin parasını ödeyeceğim. Bu arada eğitimden bahsederken YÖK'ü kapatacağımı, ellerindeki tüm gücü üniversitelere vereceğimi söyledim. Yılda 2.5 milyar TL para harcayan TRT'yi de özelleştireceğimi yani satacağımı söyledim. Şimdi ekonomiyle ilgili söylediklerim bunlar. Bir de Türkiye Dayanışma Fonunu kuracağız, Kredi Kartı takibinde olan 4.5 milyon insanın kredi kartlarındaki o borçları bir defaya mahsus ödeyeceğiz dedik. Ona da çok bozuldular. Parayı nerden bulacaksınız dediler. Saray çok pahalı, saray çok şeye deva olacak. Türkiye'de israfı keseceğim, yandaş kayırmayı keseceğim, liyakatı öne koyacağım. Devletin satın aldığı her ürünle ilgili tek kurum oluşacak, orada zaten yıllık 15 milyar kar edilecek. Tasarruf elde edilecek. Kredi Kartı mağdurlarının ödenecek bir defaya mahsus parası 8 milyar Türk Lirası. Şimdi vatandaşı özne yapan, gençleri ve kadınların problemlerini çözmek için çaba sarf eden bizlere çılgın projelerle karşılık verdiler. Şu meşhur çılgın projelerden bir tanesini sizle paylaşmak istiyorum. Meşhur çılgın proje Kanal İstanbul, 65 milyar dolara mal oluyor. Türkiye'ye yapıldıktan sonra devletimize ne kadar kar getirecek. Test yaptım kimse bilmiyor. Bilmiyorlar. Bana kaynağın nerede diyenler, 65 milyar doları gömecekleri Kanal İstanbul Projesinden ne kadar para geleceğini bilmiyorlar. " dedi.

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