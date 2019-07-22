Akıllı otomobil cihazları güvenli mi?

Otomobil tutkunlarının ağ bağlantılı bir araca sahip olması için iki yol var. Bir bayiye gidip ‘akıllı olacak şekilde tasarlanmış” bir otomobil satın alabilirler veya ‘akıllı cihazlar’ ekleyerek mevcut otomobillerini geliştirebilirler. Her iki senaryo ile daha iyi bir sürüş deneyimi sunulsa da akıllı teknolojiler, Kaspersky’nin yaptığı araştırmalarda da defalarca görüldüğü gibi yeni tehlikelere yol açabiliyor. Bir teknoloji önemli hale geldiği zaman onunla ilgili güvenlik sorunlarının çıkması da kaçınılmaz.

Kaspersky araştırmacıları buradan hareketle, IoT cihazlarıyla ilgili sorunların otomotiv sektöründeki akıllı cihazlar için de geçerli olup olmadığını incelemeye koyuldu. Araştırmacılar aralarında otomobil arıza tarama aracı (OBD), lastik basıncı ve sıcaklık takip sistemi, akıllı alarm sistemi, GPS izleyici ve uygulama ile kontrol edilen kameranın yer aldığı rastgele seçilen çeşitli cihazları analiz etti.

Elde edilen bulgular şaşırtıcı derecede iyi oldu. IoT endüstrisi genellikle saldırılara açık olarak kabul edilse de otomobillerle ilgili akıllı cihazlarda hiçbir büyük açık bulunamadı ve bunların yüksek oranda güvenilir olduğu belirlendi. Ancak yine de çeşitli güvenlik sorunları tespit edildi. Hata tarama aracı üzerinden sürüş dinamiği verilerine uzaktan erişebilme, lastik takip sisteminden gelen sinyalleri değiştirebilme ve en tehlikelisi olan, alarm sistemini kullanarak aracın kapılarını açabilme imkanı gibi sorunlara rastlandı. Ancak bu açıklardan yararlanmanın çok zor olduğu ve siber suçlular için belirli bir getirisi olmadığı da görüldü.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev, “İncelediğimiz cihazların çoğu güvenlik prensibine uyuyordu ve birkaç küçük sorun dışında bizi tatmin etti. Nedenleri arasında, bu cihazların kısıtlı işlevleri ve başarılı bir saldırı durumunda ciddi sonuçlar elde edilememesi gösterilebilir. Elbette üreticilerin gösterdiği dikkate de teşekkür etmek gerek. Cihazları daha güvenli hale getirmek için çaba sarf etmelerini görmek bizi memnun etti. Bu ayrıca tüm otomotiv endüstrisi için de iyi bir işaret ancak bu rahat edebileceğimiz anlamına gelmiyor. Deneyimlerimize göre bir cihaz ne kadar akıllı olursa güvenlik sorunu çıkma olasılığı o kadar artıyor. Bu nedenle, güvenlik konusu ürün geliştirme sürecinin ilk aşamalarında daha dikkatli ele alınmalı. Özellikle yeni nesil akıllı cihazlar için” dedi.

Akıllı otomobil cihazlarını daha da güvenli hale getirmek için Kaspersky şunları öneriyor: