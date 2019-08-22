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'Akaryakıta çifte zam geliyor'

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine 20 Ağustos'ta gelen zammın ardından tekrar zam geleceği iddia edildi. Cumhuriyet'teki habere göre Dolar/TL'deki artışın geri çekilmemesi durumunda benzine 16 kuruş, motorine 18 kuruş zam gelecek.

'Akaryakıta çifte zam geliyor'

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine 20 Ağustos'ta gelen zammın ardından tekrar zam geleceği iddia edildi. Cumhuriyet'teki habere göre Dolar/TL'deki artışın geri çekilmemesi durumunda benzine 16 kuruş, motorine 18 kuruş zam gelecek.

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:06
'Akaryakıta çifte zam geliyor'

En son 20 Ağustos'ta litre bazında benzine 6 kuruş, motorine 17 kuruş zam gelmişti. Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre; akaryakıt sektörü kaynakları, olağanüstü bir değişiklik olmaması durumunda litre bazında benzine 16 kuruş, motorine 18 kuruş zam planlandığını söyledi. Aslında bugün devreye girmesi planlanan zamların, bir süredir olduğu gibi salı günü devreye gireceği bildirildi.

9 Ağustosta 5.44 seviyesine kadar gerileyen kurun bugün 5.79'a kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın temel nedeni olarak gösterildi.

Akaryakıt sektörü, petrol fiyatları ve kura bağlı olarak dalgalanan fiyatlardaki değişikliklerinin hemen devreye girmesini istiyor ancak Ankara bir süredir fiyat değişimlerini resmi bir düzenleme olmamasına rağmen salı günleri devreye girmesine izin veriyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
akaryakıta çifte zam geliyor
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