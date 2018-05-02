Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV İndirimi Olacak mı? Bakan Açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan akaryakıtta ÖTV indirimi hakkında son dakika açıklaması geldi.

Bir televizyon programına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Ağbal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankamızın atmış olduğu ve atacağı adımlar var, bunları yapmadan ÖTV'de yapılacak indirim geçici olacak ve beklenen etkiyi göstermeyecek. Akaryakıt indiriminde ÖTV'nin aşağı çekilmesi gibi bir durum yok.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VE 65 YAŞ ÜSTÜ MAAŞI

Emekli aylığı artışı 22.3 milyar lira, 1.2 milyar lira da 65 yaş üstü. 23.5 milyar lira toplamda gider var. Topluca değerlendirdiğimizde 24 milyar lrialık artış olduğunu görüyoruz. Yeniden yapılandırma çerçevesinde benzer şekilde çalışmalar devam ederse 15-16 milyar liralık ilave gelir gelecek. Emeklilerimizin aylığında aylık 166 liralık bir artış yapıyoruz.

RAMAZAN BAYRAMINDAN ÖNCE İKRAMİYE

Emeklimiz bu Ramazan Bayramı'ndan önce muhtemelen Haziran başında 1.000 liralık bayram ikramiyesini almış olacak."

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