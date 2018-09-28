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Ak Parti'den EYT Açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumu hakkında, "Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” ifadelerini kullandı.

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Ak Parti'den EYT Açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumu hakkında, "Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” ifadelerini kullandı.

28 Eylül 2018 Cuma 18:25
Ak Parti'den EYT Açıklaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ''Meclis Başkanlığına Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun teklifleri verdiklerini ifade ederek, “Türkiye Kalkınma Bankası çok eski tarihlerde kurulmuş, DESİYAP olarak İşçi Yatırım Bankası olarak kurulmuş ve o günden bugüne kadar isim değişiklikleri ve Turizm Bankası ile birleşmek suretiyle günümüze kadar gelmiştir. Günümüz bankacılık sistemine ve kalkınma bankacılığının gerektirdiklerine uygun şekilde bankanın personel rejiminden tutun mevcut statüsünün gelişmesine çok fazla olanak tanımamaktadır.

Yeniden yapılandırılması suretiyle Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı stratejik sektörlerin finansmanında etkin rol oynayacaktır. Türkiye Kalkınma Bankası’nın altında Kalkınma Fonu kurulacaktır. Bu fonla hem uluslararası piyasalardan hem de Türkiye’deki piyasalardan oluşturulacak fonlarla Türkiye’nin kalkınma planları ve stratejik planları doğrultusunda öngörmüş olduğumuz sektörler finanse edilecektir. Personel rejimi iş hukukuna dönüştürülecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Sektörler Kalkınma Planı’nda belirlediğimiz stratejik sektörler olarak tarif edebiliriz. Kalkınma Bankası’nın yenilenebilir enerji, turizm ve altyapı noktasında finansmanlar mevcut. Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin stratejik sektör olarak tanımladığımız alanlarda olacaktır” açıklamalar yaptı.

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik bir düzenleme olup olmadığı sorusu üzerine de Muş, “Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; İhlas Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 28.09.2018 20:49
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