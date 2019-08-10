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Ak Parti'den Sigara Fiyatları Açıklaması!

Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan sigara fiyatları hakkında yeni açıklama geldi. Durgut yaptığı açıklamasında Türkiye'de sigara fiyatlarının 37 ülkeden daha ucuz olduğunu söyledi. Sigarada yapılan vergi artışlarıyla beraber sigara tüketiminin azaltılmasının hayatların kurtarılmasına öncü olacağını ifade etti.

Ak Parti'den Sigara Fiyatları Açıklaması!

Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan sigara fiyatları hakkında yeni açıklama geldi. Durgut yaptığı açıklamasında Türkiye'de sigara fiyatlarının 37 ülkeden daha ucuz olduğunu söyledi. Sigarada yapılan vergi artışlarıyla beraber sigara tüketiminin azaltılmasının hayatların kurtarılmasına öncü olacağını ifade etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:25
Ak Parti'den Sigara Fiyatları Açıklaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Partiİstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut sigara fiyatları hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Yapılan vergi artışlarıyla Türkiye'de sigara kullanımının azaltılmasıyla beraber hayatların kurtarılması ve sağlık sisteminin oluşturduğu yükün azaltılmasının hedeflendiğini belirten Durgut sigara fiyatlarını değerlendirdi.

TÜRKİYE EN UCUZ SATIŞ YAPILAN ÜLKE KONUMUNDA

Türkiye'de sigara tüketiminin yüksek seviyelerde olmasına rağmen Avrupa'da ve dünya genelinde sigaraların Türkiye'de en ucuza satıldığını ifade etti. Durgut, Türkiye'nin 37 ülke içinde en ucuz sigaranın satıldığı ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de sigaraya yapılan vergi artışlarının temel dayanaklarından birisinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) ve Kılavuz İlkeleri olduğuna değinen Durgut, bu yaklaşımın DSÖ'nün önerdiği yöntemlerden biri olduğunu ve pek çok gelişmiş ülkede uygulandığını aktardı.

Durgut sigara fiyatlarına zam hakkında yaptığı değerlendirmesinde ise;

"Son dönemde yapılan vergi artışları, MPOWER ilkelerinden olan vergi artırımı konusunda Türkiye'nin kararlılığını göstermektedir.

Bu sayede Türkiye'de sigara tüketiminin azaltılması, bu sayede sigaranın toplumda neden olduğu sağlık problemlerinin de önemli derecede önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Sigarada yapılan vergi artışları ile sigara tüketiminin azaltılması, hayatların kurtarılması, tütün kullanımıyla doğrudan ilgili hastalıklardan dolayı sigaranın sağlık sistemimizde oluşturduğu yükün azaltılması amaçlanıyor.

Çok yüksek sigara içme oranları ve ölüm sayılarına rağmen Türkiye, Avrupa'da ve dünya genelinde sigaraların en ucuza satıldığı ülkedir.

Satın alma gücü paritesine göre hesaplandığında ise Türkiye sigara fiyatında 37 Avrupa ülkesi içinde en ucuz ülke.

Tüketicilerin refah düzeyi kıyasına göre Türkiye'de 100 birim sigara alınırken İngiltere'de ancak 28 birim sigara alınabiliyor." dedi.

SİGARA ALMAYIP PARA BİRİKTİRİLSE EV ALINABİLİR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl yaptığı açıklamasında ise günde bir paket sigara içen birisinin, sigara içmeyerek biriktireceği parayla ev sahibi olabileceğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl yaptığı açıklamasında ise;

"Sigara içen vatandaşlarımız, her yıl 14,7 milyar dolarlık sigara yani hastalık satın almaktadır. Buna ilaveten sigaranın neden olduğu hastalıklardan kanser, kalp damar hastalığı, solunum yolu hastalıklarının ilaç ve tedavileri için her yıl 5,5 milyar dolar parayı sigara kartellerine ödüyoruz. Son yıllarda hızla artan tütün kullanımın azaltılması için mali önlemlerin yanı sıra 'Dumansız Hava Sahası' yasasının sıkı bir şekilde uygulanması ve nargile satışlarının daha sıkı denetlenmesi gereklidir.

Ülke olarak bütüncül politikalar uygulamak suretiyle toplumumuzu tütün salgınından koruyamazsak hem sağlık hem de ekonomik bakımdan büyük bedeller ödeyeceğimiz aşikardır. Günde bir paket sigara içen birisi, bu sigarayı içmeyerek biriktireceği parayla ev sahibi olabilir. Vatandaşlarımıza tütün ürünlerinde yaşanan fiyat artışını fırsata çevirerek ev sahibi olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

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ak parti den sigara fiyatları açıklaması
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Musa 2 saat önce

O ulkelerin isci maaşları türkiyenin işci maaşlarından 10 katı ama..

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İ 2 saat önce

Bu doktora diyin İngiltere parası senin paranla aynı mı

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Eren 2 saat önce

Diger ulkeler de alinan maaşlara göre de hareket edin o zaman yakitlari da diger ulkelere göre kiyaslayin bekliyoruz hadi

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Vatamdaş 2 saat önce

Aynen aynen sigarayı bırakıp ev satın alınabilir nerede bu evler... bahaneler bahaneler adamların maaşlarına bakın birde Türkiye'de en ucuz sigaraymış maaşlar düşünük maaşlar adam alıyor 3000 Euro Türkiye de oluyor 21 bin tl insaf insaf bu seviyesiz açıklama için gerçekten yazıklar olsun

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Mary Gedel 2 saat önce

Cok düşünceli insanlar sagligimizi bizden fazla dusunuyorlar. Amac para kazanmaları degil yanlis anlasilmasin

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Ilkan yafes 2 saat önce

Tütün iciyoruz tütünn

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Vatandaş 2 saat önce

Tmm lan hergün Bi paket sigara parasını biriktiyorum 65 yaşımda emekli oluyorum biriktirdiğim sigara parasıyla ulu mezarlıktan 5 yıldızlı kompleks villa alıyorum mükemmel matematik zekası

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Kör insanlar 2 saat önce

Sigara fiyatını konuşun. Askeri ücreti konuşmayın

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