Ak Parti'den Sigara Fiyatları Açıklaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut sigara fiyatları hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Yapılan vergi artışlarıyla Türkiye'de sigara kullanımının azaltılmasıyla beraber hayatların kurtarılması ve sağlık sisteminin oluşturduğu yükün azaltılmasının hedeflendiğini belirten Durgut sigara fiyatlarını değerlendirdi.

TÜRKİYE EN UCUZ SATIŞ YAPILAN ÜLKE KONUMUNDA

Türkiye'de sigara tüketiminin yüksek seviyelerde olmasına rağmen Avrupa'da ve dünya genelinde sigaraların Türkiye'de en ucuza satıldığını ifade etti. Durgut, Türkiye'nin 37 ülke içinde en ucuz sigaranın satıldığı ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de sigaraya yapılan vergi artışlarının temel dayanaklarından birisinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) ve Kılavuz İlkeleri olduğuna değinen Durgut, bu yaklaşımın DSÖ'nün önerdiği yöntemlerden biri olduğunu ve pek çok gelişmiş ülkede uygulandığını aktardı.

Durgut sigara fiyatlarına zam hakkında yaptığı değerlendirmesinde ise;

"Son dönemde yapılan vergi artışları, MPOWER ilkelerinden olan vergi artırımı konusunda Türkiye'nin kararlılığını göstermektedir.

Bu sayede Türkiye'de sigara tüketiminin azaltılması, bu sayede sigaranın toplumda neden olduğu sağlık problemlerinin de önemli derecede önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Sigarada yapılan vergi artışları ile sigara tüketiminin azaltılması, hayatların kurtarılması, tütün kullanımıyla doğrudan ilgili hastalıklardan dolayı sigaranın sağlık sistemimizde oluşturduğu yükün azaltılması amaçlanıyor.

Çok yüksek sigara içme oranları ve ölüm sayılarına rağmen Türkiye, Avrupa'da ve dünya genelinde sigaraların en ucuza satıldığı ülkedir.

Satın alma gücü paritesine göre hesaplandığında ise Türkiye sigara fiyatında 37 Avrupa ülkesi içinde en ucuz ülke.

Tüketicilerin refah düzeyi kıyasına göre Türkiye'de 100 birim sigara alınırken İngiltere'de ancak 28 birim sigara alınabiliyor." dedi.

SİGARA ALMAYIP PARA BİRİKTİRİLSE EV ALINABİLİR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl yaptığı açıklamasında ise günde bir paket sigara içen birisinin, sigara içmeyerek biriktireceği parayla ev sahibi olabileceğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl yaptığı açıklamasında ise;

"Sigara içen vatandaşlarımız, her yıl 14,7 milyar dolarlık sigara yani hastalık satın almaktadır. Buna ilaveten sigaranın neden olduğu hastalıklardan kanser, kalp damar hastalığı, solunum yolu hastalıklarının ilaç ve tedavileri için her yıl 5,5 milyar dolar parayı sigara kartellerine ödüyoruz. Son yıllarda hızla artan tütün kullanımın azaltılması için mali önlemlerin yanı sıra 'Dumansız Hava Sahası' yasasının sıkı bir şekilde uygulanması ve nargile satışlarının daha sıkı denetlenmesi gereklidir.

Ülke olarak bütüncül politikalar uygulamak suretiyle toplumumuzu tütün salgınından koruyamazsak hem sağlık hem de ekonomik bakımdan büyük bedeller ödeyeceğimiz aşikardır. Günde bir paket sigara içen birisi, bu sigarayı içmeyerek biriktireceği parayla ev sahibi olabilir. Vatandaşlarımıza tütün ürünlerinde yaşanan fiyat artışını fırsata çevirerek ev sahibi olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

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