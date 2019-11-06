AK Parti'den milyonlarca emekliye bir kötü haber daha!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüz binlerce emeklinin büyük umutlarla beklediği emeklilikte “intibak” yasasını hazırlamış olduğu Kanun Teklifiyle TBMM gündemine getirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarındaki ayrımın yarattığı mağduriyete çözüm getirilmesi için hazırlamış olduğu “intibak” Kanun Teklifi Meclis gündeminde görüşüldü. Oylanan Kanun Teklifi AK Parti’nin vermiş olduğu olumsuz oylarla reddedildi.

“EMEKLİLERİMİZ BÜYÜK SIKINTI İÇİNDE”

Ülkemizde emeklilerin büyük sıkıntı içinde olduğunu ve yaşamış oldukları geçim sıkıntısının yanında emeklilere ödenen 3 ayrı ücret bulunduğunu ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2000 yılından öncekiler, 2000-2008 arası, 2008'den sonraki emekli ücretleri. 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranındaki düzenlemeyle emekli maaşları da aşağı doğru gitti. Emekliler tarafından "intibak düzenlemesi" olarak bilenen ve bu yönde de talepleri olan kanun teklifinin komisyonlarda görüşülüp Meclise gelmesi ve kanunlaşmasının büyük arzusu içindeydim, bu gerçekleşmedi, 37'nci maddenin dayanağıyla bugün buraya huzurunuza getirdim. Ülkemizde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını ortadan kaldırmadan öte emekliler arasındaki maaş farklılığını da sonlandıracak bu kanun teklifimi desteklemenizi talep ediyorum” dedi.

“KAHVEHANELERDE ÇAY İÇMEK ARTIK EMEKLİ İÇİN LÜKS OLDU”

Artık emeklilerin, pazar dağılma zamanlarında daha uygun fiyatla sebze meyve alabileceklerini düşündükleri için akşam saatlerinde pazara gittiklerini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emekliler kahvelere çıkamıyorlar, çay parası onlara artık yük gelmeye başladı. Parklara gidip dinleniyorlar, oralarda yaşamlarını idame ettirip evlerine dönüyorlar. Oysa bunlar, yirmi beş yıl bu ülkede prim ödeyerek devletine katkıda bulunmuş, emek vermiş, bu yoldan kendi birikimlerini halkı için feda etmiş insanlar. Bu insanlara sahip çıkmanın Meclisimizin sorumluluğu ve görevi olduğunu düşünüyorum” dedi.

“EMEKLİNİN YAŞADIĞI DRAMI HİSSEDİN”

37 ülkede yapılan araştırmada, ülkemizin ne yazık ki emeklilere ödedikleri maaşla 35'inci sırada yer aldığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bir ülkenin büyüklüğü, güçlülüğü, ekonomisinin büyüklüğü emeklisine ödediği maaşla ölçülür. Eğer emekliniz mutlu değilse, sosyal yaşamın içinde değilse… Hepiniz bir gün emekli olacağınızı düşündüğünüzde onların yaşadığı dramı hissedeceğinizi düşünüyorum. Çünkü emekli olanların torunlarına karşı, çocuklarına karşı, aile sorumluluğu içinde mağduriyetlerinin varlığı hepimizi yaralamalı ve üzmelidir” dedi.

“ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALAN EMEKLİ VAR”

İntibak düzenlemesiyle ilgili getirdiği kanun teklifiyle düşük emekli maaşlarının yükseltilmesini de Meclis huzuruna getirdiğini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bildiğiniz gibi, aylık bağlama oranlarının dışında şu anda emekliler açlık sınırının altında maaş almaktadır. Hatta ve hatta asgari ücretin de altında maaş alan çok sayıda emekli vardır. 1.000 lirayla ilgili getirilen düzenleme dahi ne yazık ki uygulanmadığı için mağduriyetler artmıştır. Bu bağlamda, emekliler en az asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almalıdır. Bunun için de yapılacak düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN MAĞDURİYETİ SON BULSUN”

"Emeklilikte yaşa takılanlar"ında büyük mağduriyet içinde olduğunu anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Onlar da emekli olmaya çalışıyorlar. Emeklinin sahipsizliği, emeklinin unutulmuşluğu, seçimden seçime onların hatırlanmasıyla bertaraf edilemez. Emeklisi mutsuz, emekliliği hak etmiş olana da emekliliğini vermiyorsunuz. Onun için, emeklilikte yaşa takılanların emekli olması sağlanmalı, emeklilerin insanca yaşayacakları bir ücretin verilmesi de gerçekleşmelidir. Bunun yolu, bu kanun teklifinin kabulünden geçiyor çünkü emeklinin yaşadığı sorunlar” dedi.

“EMEKLİLER BU ÜLKENİN ÜVEY EVLADI MI?”

Doğal gaza, elektriğe, çaya, şekere, gelen zamlar karşısında emeklilerin ne yazık ki hak ettikleri bir ücrete kavuşmamalarının kabul edilemez bir durum olduğunun altını çizen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Alana gidiyoruz, emeklilerle sohbetimizde diyorlar ki: "Biz bu ülkenin neden üvey evladı sayılıyoruz?" Çünkü onların hak ettiklerini bugüne kadar ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı on yedi yıldır vermedi. Geçim şartları zorlaştı. Bu bağlamda, intibakla ilgili verdiğim bu düzenlemeyle ilgili kanun teklifine tüm milletvekillerimiz olumlu oy kullanacaklar ve emeklilerin bu mağduriyetini sona erdirecekler diye inanıyorum ve umuyorum çünkü emeklilik -dediğim gibi- hepimizin yaşamının son kertesinde erişeceği noktadır” dedi.

CHP'li GÜRER: “EMEKLİLER İÇİN ÇOK SAYIDA KANUN TEKLİFİ VERDİM”

Emeklilerin bir nebze olsun rahat bir nefes almalarını sağlamak için komisyonda bekleyen Kanun Teklifi olduğunu hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “emeklilerle ilgili kira ve yakacak yardımı verilmesi yönünde kanun teklifi verdim. Ayrıca, emekliler için farklı kanun tekliflerini de gündeme taşıdım. Aldıkları emekli ikramiyesi, emekliye bayramda verdiğimiz ikramiye yetersiz olduğu için onun artırılması yönünde kanun teklifi verdim. Ayrıca, sağlıkta katkı payı emeklilerden alınmamalıdır. Bu yönde emeklilerin lehine yapılacak her düzenlemenin ülkenin yaşam kültürünü de zenginleştireceği unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.

Oylanan Kanun Teklifi AK Parti’nin vermiş olduğu olumsuz oylarla reddedildi.

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