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Ak Parti'den Dolar Açıklaması!..

Ak Parti cephesinden yükselmeye devam eden dolar ile ilgili bir açıklama geldi. Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ''Dolar toparlanacak'' açıklaması yaptı.

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Ak Parti'den Dolar Açıklaması!..

Ak Parti cephesinden yükselmeye devam eden dolar ile ilgili bir açıklama geldi. Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ''Dolar toparlanacak'' açıklaması yaptı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:07
Ak Parti'den Dolar Açıklaması!..

Ak Parti cephesinden yükselmeye devam eden dolar ile ilgili bir açıklama geldi. Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ''Dolar toparlanacak'' açıklaması yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Ayvacık İlçe Teşkilatının düzenlediği toplantıya katıldı. Katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, yükselen dolara ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'de egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu vurgulayan Bilent Turan, "Bize askeri darbelerle ayar veremeyenler, ekonomik meselelere el attı ama göreceksiniz bu da yoluna girecek." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilen, dış politikasını düzenleyen bir ülke olduğunun altını çizen Bülent Turan, şu açıklamayı yaptı;

"Önceden ne derlerse bu ülke yapmak zorundaydı. Şimdi öyle değil. Artık ihracatta, NATO'da 'Türkiye ne der?' diye bakıyorlar. Biz IMF yıllarını biliyoruz. Önceden 'Öğretmen limon satıyor.' diye haberler olurdu. Şimdi var mı böyle bir haber? 'Dolar üç kuruş aratacak, Türkiye batacak' diye bir şey yok. Dolar toparlanacak, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Biz, bu perdenin arkasındaki oyunu biliyoruz. Bu oyunlar da bozulacak." 

AA

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AkpAk PartiDolar
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