Ailenizle Birlikte İş Sahibi Olabilirsiniz! Aile İşletmeciliği!

Türkiye’nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, aile işletmeciliği modeli ile yeni girişimcilerini arıyor. TAB Gıda markaları Sbarro® ve Usta Pideci®’yi bir araya getiren bu yeni modeli, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 18 ilde 29 restoranda uygulanacak. Girişimciler, özel fırsattan Ekim ayı sonuna kadar faydalanabilecek.

Kendi restoranlarını işletecekler

İtalyan pizzasıyla Türk pidesini bir araya getiren bu yeni model ile girişimcilerin kendi restoranlarının işletmecisi olacağını belirten TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya, “Tüm ekipmanların da dâhil olduğu tüm yatırım TAB Gıda’ya ait olacak. Girişimciler kendi işinin işletmecisi olacak. Bizim hedefimiz; Sbarro® ve Usta Pideci® markalarımızın en iyi şekilde temsil edilmesi ve TAB Gıda standartlarına bağlı kalınarak işletilmesi. Bu yeni modele, ailesi ile birlikte işinin başında durabilecek girişimcileri davet ediyoruz’’ diye konuştu.

Tüm yatırım TAB Gıda’ya ait

Girişimcilerde aradıkları özellikleri de belirten Özgür Çetinkaya şöyle konuştu: “Öncelikle girişimci bir ruha ve başarma hırsına sahip, başarılı bir iş geçmişi ve yönetim tecrübesi olan girişimcileri ve aileleri tercih ediyoruz. TAB Gıda olarak franchise sistemimiz gıda işletmeciliği konusundaki tüm sorunları kendi bünyesinde çözen bir yapıya sahip.

Yeni aile işletmeciliği modelinde yatırım da tamamen TAB Gıda’ya ait olacak. Bu da girişimci adayları için oldukça cazip ve büyük bir avantaj sağlayacak. Bizimle beraber yeni bir başarı hikâyesi yazmak isteyen tüm girişimcilere kapımız açık.”

Sorularınız için: Detaylı bilgi için (0212) 310 66 00 numaralı telefondan ve franchise@tabgida.com.tr adresinden Franchise Departmanı’na ulaşabilirsiniz.

TAB Gıda hakkında:

ATA Grubu'na bağlı TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Burger King®, Sbarro®, Popeyes®ve Arby’s® markalarının Türkiye'de münhasır lisans hakkı sahibi ve Burger King®, Sbarro®, Popeyes® ve Arby’s® restoranlarının Türkiye’deki işletmecisi ve geliştirme ortağıdır. TAB Gıda bünyesinde Burger King® 1995 yılında, Popeyes® ve Sbarro® markaları ise 2007 yılında faaliyete geçmiştir. TAB Gıda 2010 yılında da Arby's®'i bünyesine katmış, 2013 yılında kendi markası olan Usta Dönerci®’yi, 2019 yılında da yine kendi markası olan Usta Pideci’yi kurmuştur. Bugün Türkiye genelinde 650’den fazla Burger King® restoranı, 80’e yakın Sbarro®, 200’ü aşkın Popeyes®, 70’den fazla Arby’s®, 130’dan fazla Usta Dönerci®, 3 Döner Stop® ve 13 Usta Pideci restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis restoran zincirlerini bünyesinde bulunduran TAB Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. bugüne kadar pek çok ödül alarak, sektörünün lideri konumundadır.