Aile Bakanlığı çalışan anne maaşları miktarları ne kadar? Nasıl başvuru yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB Delegasyonu, "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirecek. Bu bağlamda çalışan annelere aylık olarak maddi destek yapılabilecek. Yapılan haberler sonucunda çalışan annelere ne kadar maaş verileceği ve söz konusu maddi desteğin nasıl alınabileceği araştırılıyor. Detaylar haberimizde... Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında (100 avro) destek sağlanacak."

ANNELERE TOPLAM 169 MİLYON LİRA YARDIM

Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da SGK tarafından uygulanacağını bildirerek, "Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 avro) kırtasiye desteği de sağlanacak." dedi.

Proje kapsamındaki yardımların toplamda 169 milyon lirayı (26 milyon avro) bulacağına dikkati çeken Selçuk, "Projenin amacı, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek. Bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projeleri yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Projeye ön kayıtlar 15 Ekim Salı günü saat 14.00'ten itibaren internet üzerinden (www.sgkkurumsalcocukbakımı.org) e-devlet şifresiyle yapılabilecek.

İŞKUR İşsiz Anne Harçlığı Alma Şartları Nelerdir?

Öncelikle bu destekten yararlanmak isteyen annelerin 0-15 yaş arasında çocuğa sahip olması gerekmektedir ve bu çocuğa sahip olunduğunun belge ile tasdik edilmesi gerekiyor. Proje kapsamında 81 ilde İŞKUR Anne Birimi kurulacak. Projeye dahil olmak isteyen anneler ilk olarak İl müdürlüklerinde Anne Kulübüne başvuru yapmalıdır. Daha sonra ise İŞKUR tarafından en az yüzde 50 istihdam garantisi ile açılacak mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına faydalanılabilir.

400 TL Kreş Yardımı

Anne Projesine giren annelere sadece maaş ödenmemektedir. Ayrıca çocukları için kreş desteği de sağlanmaktadır. Proje kapsamında, sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık olarak 400 TL bakım desteği sağlanacak. Bu destek için çocuğun kreşe gittiğinin belge ile tasdiklenmesi gerekmektedir. Kreş ödemesi de alan kadınlara aylık olarak toplam 2800 TL ödeme yapılacak. İşbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 olarak uygulanacak. Eğitimler günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde uygulanacak. Mesleki eğitim kurslarına giren kadınlar ise 160 gün kurs alacak ve bu kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmeyecek şekilde en az 30, en fazla 40 saat olacak.