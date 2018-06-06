Aile Bakanı: Döviz Üzerinden Manipülasyona Başladılar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi dış güçlerin ve bazı örgütlerin Türkiye'ye yönelik saldırıya geçtiğiniz, döviz kurları üzerinden manipülasyon yaptığını, ekonomik algı operasyonları yapıldığını söyledi.

Seçimçalışmaları çerçevesinde Bayrampaşa'da ziyaretlerde bulunan Kaya, daha sonra Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Vakfının iftar programına katıldı. Burada gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, "Bu millet 16 Nisan'da yeni bir sisteme 'Evet' dedi. Şimdi 24 Haziran seçimlerine gidiyoruz, biz 24 Haziran'a ilerlerken birileri bir daha sahneye çıktı. Döviz üzerinden manipülasyonlara başladılar, ekonomik algı operasyonlarına başladılar.

Ağustosta kredi derecelendirme kuruluşlarının gelip not değerlendirmesi yapması gereken süreyi öne çektiler çünkü 24 Haziran'da seçim var. 'Eğer Türkiye'nin kredi notunu düşürüp, piyasaları, ekonomi bozuluyor algısını oluşturursak, Tayyip Erdoğan'ı deviririz' diyorlar. CHP ve HDP, Avrupa'da kampanya yapıyor, AK Parti'nin Avrupa'da kampanya yapmasına izin vermiyorlar. Ben biliyorum ki, benim Avrupalı kardeşim vatanına öyle bağlı ki bizi ne kadar engellerlerse engellesinler Türkiye'nin geleceği için Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracak." şeklinde konuştu.

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