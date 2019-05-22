AHMET AKIN: BAYRAM İKRAMİYESİ EN AZ BİN 250 LİRA OLMALI

Ahmet Akın, “Bir yıl içinde iğneden ipliğe her şey zamlandı. Bayram çikolatası yüzde 25, aynı şekilde kolonya yüzde 30 arttı. Kahveden toz şekere cevizden yufkaya her şey zamlandı. Emeklimize, dul ve yetime en az bin 250 lira ikramiye verilsin ki hiç olmazsa ağız tadıyla bayram yaşasınlar” dedi.

CHP’li Ahmet Akın, hükümete seslenerek “Emeklinin bayramda ağzının tadını kaçırmayın” dedi. Ahmet Akın, geçen yıl Ramazan Bayramı öncesinde verilen bin liralık ikramiyenin bütün emekli, dul ve yetimlere “bin lira” olarak verilmediğini, bazı emeklilere ise hiç ikramiye verilmediğini hatırlatarak haksızlık yapılmadan istisnasız tüm emekli, dul ve yetimlere bayram ikramiyesi verilmesini istedi. Ahmet Akın, ikramiyenin bin lira olarak verilmesinin pahalılaşan hayat şartlarında yetersiz kalacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Hükümet, hiç olmazsa dini bayramlarımızda milletimizin ağzının tadını bozmasın. Geçen yıldan bu yana iğneden ipliğe zam gelmeyen hiçbir şey yok. Ramazan Bayramımızın en önemli unsuru bayram tatlısıdır. Misafirlerimize verdiğimiz şeker, çikolata, kolonya ve kahve ikramlarıdır. Bütün bu ikramları karşılayabilmek için emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz aylıklarının büyük bir kısmını harcamak durumundalar. Emeklilerimiz torunlarına, çocuklarına bayram hediyesi alabilmek için en az bir aylık maaşlarını harcamak zorunda. Bayram ikramiyeleri ile emeklinin bayramda çocuk ve torunlarına hediyeler alarak mutlu olmaları da sağlanmış oluyor. Bayram demek mutluluk demek. Emekli, dul ve yetimlerimize verilecek bin liralık ikramiye en az yüzde 25 oranında artırılarak bin 250 lira olmalı. Bu yeterli değil ama makul bir talep. İstisnasız tüm emeklilerimize, dul ve yetimlerimize en az bin 250 lira ikramiye verilsin ki hiç olmazsa ağız tadıyla bayram yaşasınlar.”





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