​Ağustos ayının zam şampiyonu salça!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan enflasyon verilerine göre Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürünlerde salça ile yumurta zam şampiyonu oldu.

(TÜİK) Türkiye İstatistik Kurumu,Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra gözler verilerin detaylarına çevrildi. Açıklanan enflasyon verilerine göre enflasyon Ağustos ayında beklentilerin üzerine çıkarak % 2,30 artarken yıllık bazda % 17,90 oldu. Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürün ise salça ile yumurta oldu. Tüketici fiyatları bazında Ağustos ayının zam şampiyonu fiyatı % 25,56 ile artış gösteren salça oldu. Fiyat artışında salçayı % 21,44 ile yumurta izlerken % 20,74 oranında fiyatı artan karpuz ise üçüncü sırada yer aldı.

Geçtiğimiz ay en fazla fiyat düşüşü % 30,57 oranında kuru soğanda yaşanırken bu düşüşü % 19,93 ile havuç, % 18,77 ile domates, % 16,16 ile patates, % 12.62 ile sivri biber, % 10,98 ile armut, % ile 9,29 ile erik, % 5,59 ile erkek tişörtü izledi.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası % 23,76, çeşitli mal ve hizmetler % 23,23, gıda ve alkolsüz içecekler % 19,75 ve konut % 16,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Kaynaklar; Milli Gazete

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