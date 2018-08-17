ağustos ayı tüketici güven endeksi açıklandı

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından elde edilen verilerin ışığında hesaplanan tüketici güven endeksi, raporu Ağustos ayında bir önceki aya göre % 6,5 oranında azalma gösterdi. 2018 Temmuz ayında 73,1 olan tüketici güven endeksi Ağustos ayında 68,3 olarak açıklandı.

Hane başı maddi durum beklentisi endeksi 2018 Temmuz ayına göre yüzde 7 oranında azalarak 2018 Ağustos ayında 85,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandığı açıklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 2018 Temmuz ayında 96,3 iken, 2018 Ağustos ayında yüzde 8,3 oranında azalarak 88,3 değerine düştü. Bu değer düşüşü, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre daha fazla artmasından kaynaklandığı açıklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 2018 Temmuz ayına göre yüzde 3,6 oranında azalarak 2018 Ağustos ayında 74,1 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin yükselmesinden kaynaklandığı açıklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 2018 Temmuz ayında 27,1 iken, Ağustos ayında yüzde 6,6 oranında azalarak 25,3 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandığı açıklandı.

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