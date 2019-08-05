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Ağustos 2019 kira zammı oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların da beklediği kira zam oranı da belli oldu. İşte 5 Ağustos tarihi itibariyle kira ücretlerinde yapılacak zam oranı.

Ağustos 2019 kira zammı oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların da beklediği kira zam oranı da belli oldu. İşte 5 Ağustos tarihi itibariyle kira ücretlerinde yapılacak zam oranı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:52
Ağustos 2019 kira zammı oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ağustos ayı 2019 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, temmuz ayında yıllık yüzde 16,65 oldu.

Buna göre Ağustos 2019 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 oldu. Ev sahipleri kiracılara Temmuz ayında 19,91 oranın zam yapabilecek.

Ağustos 2019 kira artış oranı açıklandı.. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapılacak. 

AĞUSTOS TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 19,91
Zam bedeli: 199,1 lira
Zamlı kira bedeli: 1.199,1 lira

ARTIŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Mal sahipleri, kiracılarına yapacakları zam hesaplamasında kanun hükümlerine uymak zorunda kalıyor. Kiracı ve mal sahiplerinin hakkını koruyan kanunda zam hesaplamasının nasıl yapılacağı da açıklanıyordu. Buna karşın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) 2018 Eylül'de açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Buna göre, kira artışı hesaplamasında artık enflasyon oranlarından tüketici fiyat endeksi verilerinin kullanılıyor. Hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.08.2019 10:25
Anahtar Kelimeler:
ağustos 2019 kira zammı oranı belli oldu
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