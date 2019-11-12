Abdi İbrahim’den, Kazakistan’da 30 Milyon Dolarlık Ek Yatırım Müjdesi

Abdi İbrahim, Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ve beraberindeki heyeti, Esenyurt’taki üretim kompleksinde ağırladı. Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu’nun ev sahipliği yaptığı ziyarette Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov, tesisleri gezerek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Esenyurt kompleksindeki biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio, Steril Oftalmoloji ve Steril İnhalasyon Üretim Tesisi, Steril Enjektabl ve Steril Onkoloji Üretim Tesisi ile Hormon Üretim Tesisini ziyaret eden Bakan Birtanov’a tesislerdeki teknolojik altyapı ve Ar-Ge çalışmaları konularında bilgiler sunuldu. Abdi İbrahim’in Kazakistan’da devam eden faaliyetleri ve planlanan yeni yatırımları hakkında görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, şirketin bu pazardaki büyüme planları ve hedefleri de konuşuldu.

Kazakistan Sağlık Bakanı Birtanov’u ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Süha Taşpolatoğlu, Kazakistan hükümetiyle karşılıklı güven çerçevesinde yürüyen ticari ilişkilere sağladıkları destekler için teşekkür etti. Taşpolatoğlu, “Kazakistan’daki üretim tesisimiz, yurtdışındaki yatırımlarımızın en önemli halkası. Yurtdışı operasyonlarımız içinde, üretime geçtiğimiz ilk ülke olma özelliği taşıyor. 2012 yılında kurduğunuz Abdi İbrahim Global Pharm, 2015 yılı sonunda yılda 24 milyon kutu üretim kapasitesiyle faaliyetlerine başladı. Fabrikamızda şu anda diyabet, Hepatit B, tüberküloz gibi birçok alanda uluslararası standartlarda ilaç üretimi gerçekleştiriyoruz. Kazakistan’ın en modern, en kapsamlı tesisi konumundayız. Büyüme stratejimiz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda pazar payımızı artırmayı ve yatırımlarımızla ürünlerimizin konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada Kazakistan pazarı bizim için büyük önem taşıyor. Kazakistan’ı ikinci evimiz olarak görüyoruz” dedi.

Önümüzdeki dönemde Kazakistan’da 30 milyon dolarlık ek bir yatırıma hazırlandıklarını açıklayan Taşpolatoğlu, “Bu yatırımın hayata geçmesiyle birlikte 5 yıl içinde ülkedeki istihdamımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Abdi İbrahim olarak yurtdışında yürüttüğümüz yatırımlarla sektördeki iddiamızı her geçen gün pekiştiriyoruz. Kazakistan pazarında da satış hacminin büyümesi bizim için son derece önemli. Bunun için gerekli olan pazarlama yatırımının yapılması adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bununla birlikte, yakın coğrafyalara gerçekleştireceğimiz ihracat potansiyellerini de değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ise Abdi İbrahim’e yaptığı ziyaret sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Son teknolojiye sahip Abdi İbrahim üretim tesislerini ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyduk. Tesis ziyaretimiz sırasında AbdiBio biyoteknolojik ilaç üretim tesisini de görme fırsatı elde ettik. İlaç sektöründe, mevcut ve potansiyel ihtiyaçları analiz ederek böylesi önemli yatırımlara imza atan Abdi İbrahim’i şahsım adına tebrik ediyorum. 2012 yılından bu yana iki ülke arasında devam eden önemli ticari ilişkilerin yeni ek yatırımlarla gelişmeye devam edecek olması sevindirici. Gelecekte yapılacak yeni işbirliklerinin tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum.

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