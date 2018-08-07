ABD'den Dolar ve Türkiye açıklaması

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi doların yükselmesi ile birlikte tüm hızıyla devam ederken ABD Ankara Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması geldi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: "Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir" açıklaması yaptı.
ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinin çözüme kavuşturulması için oluşturulan heyet ABD'ye gidecek.
Washington ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde Dışişleri Bakanı yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği öğrenildi.
Bu ne lahana bune turşu hala dostmuşuz ben böyle dostluğun bilmem neyine edeyim ulan çevirdiğiniz filimler bini aştı be hala dostmuşuz.
Allah belanızı versin işte bu kadar ucuzsunuz abd nin köpeğisiniz etekler tutuştu koşun şimdi it gb yalvarmaya
Daşşag geçiyorlar bizimle(!)
Dolar aldi basini gidince bizimkiler de basin ellerindem gitmesini istemedigi icin kontrol etmeye gidiyorlar
ARKADAS DEVLET SIYASILERI VE YONETICILERI TEPISIYOR OLAN AYAKLAR ALTINDA KALAN ZAVALLI TURK HALKINA OLUYOR.
Bi çözüm bulma yerine özür dilemeye gidiyorar
Ne den hava üstlerini kapatmadınız. Incirlik üssünü neden kapatmadınız.tarihten ders almak lazım.bulent ecevit bunu yapmıştı
Kuru ekmek yeriz abdy muhtaç olmayız biz turküz bize tehdit sökmez