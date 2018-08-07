ABD'den Dolar ve Türkiye açıklaması

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi doların yükselmesi ile birlikte tüm hızıyla devam ederken ABD Ankara Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: "Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir" açıklaması yaptı.

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinin çözüme kavuşturulması için oluşturulan heyet ABD'ye gidecek.

Washington ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde Dışişleri Bakanı yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği öğrenildi.