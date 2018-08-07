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ABD'den Dolar ve Türkiye açıklaması

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi doların yükselmesi ile birlikte tüm hızıyla devam ederken ABD Ankara Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması geldi.

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ABD'den Dolar ve Türkiye açıklaması

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi doların yükselmesi ile birlikte tüm hızıyla devam ederken ABD Ankara Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması geldi.

07 Ağustos 2018 Salı 15:55
ABD'den Dolar ve Türkiye açıklaması

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi  doların yükselmesi ile birlikte tüm hızıyla devam ederken ABD Ankara Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: "Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir" açıklaması yaptı.

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinin çözüme kavuşturulması için oluşturulan heyet ABD'ye gidecek.

Washington ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde Dışişleri Bakanı yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği öğrenildi. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.08.2018 22:49
Anahtar Kelimeler:
ABDDolarTürkiye
Yorumlar
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Osmanlı 7 saat önce

Bu ne lahana bune turşu hala dostmuşuz ben böyle dostluğun bilmem neyine edeyim ulan çevirdiğiniz filimler bini aştı be hala dostmuşuz.

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Frk 7 saat önce

Allah belanızı versin işte bu kadar ucuzsunuz abd nin köpeğisiniz etekler tutuştu koşun şimdi it gb yalvarmaya

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XL 7 saat önce

Daşşag geçiyorlar bizimle(!)

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AliBaba 6 saat önce

Dolar aldi basini gidince bizimkiler de basin ellerindem gitmesini istemedigi icin kontrol etmeye gidiyorlar

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Muhammet Güler 5 saat önce

ARKADAS DEVLET SIYASILERI VE YONETICILERI TEPISIYOR OLAN AYAKLAR ALTINDA KALAN ZAVALLI TURK HALKINA OLUYOR.

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Ali 4 saat önce

Bi çözüm bulma yerine özür dilemeye gidiyorar

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Aydın eker 3 saat önce

Ne den hava üstlerini kapatmadınız. Incirlik üssünü neden kapatmadınız.tarihten ders almak lazım.bulent ecevit bunu yapmıştı

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El 57 dakika önce

Kuru ekmek yeriz abdy muhtaç olmayız biz turküz bize tehdit sökmez

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