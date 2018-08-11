ABD’deki asgari ücret, bizim profesör maaşına denk

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TL'nin dolar karşısında hızla değer kaybetmesinin, vatandaşlar arasında paniğe neden olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizdeki bir profesör, 8 bin 384 lira maaş alıyor, yani bin 333 dolar. ABD’deki asgari ücret ise, bin 250 dolar. ABD'nin asgari ücret ile çalışan işçisi, bizim ülkemizin profesörü kadar maaş alıyor. Bizdeki asgari ücret ise 254 dolar. Bu tablo TL'nin ne kadar değer kaybettiğini açık bir şekilde kanıtlıyor” açıklaması yaptı.

Mahmut Tanal ekonomik gelişmeler konusunda yaptığı açıklamada ”Berat Albayrak, yeni ekonomi modelini açıklarken dolar 5.92'den 6.59'a yükseldi. Bizim ülkemizde asgari ücret bin 603 lira yani 254 dolar. Ülkemizde en düşük memur maaşı 2 bin 840 lira yani 451 dolar” ifadelerini kullandı.

Tanal açıklamalarına şöyle devam etti;

”Öğretmenimizin maaş 3 bin 290 lira, yani 523 dolar. Kadrolu avukat maaşı 4 bin 684 lira yani 745 dolar. Hâkim maaşı 7 bin 150 lira yani bin 137 dolar. Bizim ülkemizde asgari ücret bin 603 lira iken onların ülkesinde asgari ücret 7 bin 858 liraya denk geliyor. İktidar işin içinden çıkamadığı her durumu ilahiyata bağlayıp, iman gücüne vurgu yapıyor. Bizler ülkemizin batmasını, kredi notunun düşürülmesini, piyasaya dışarıdan müdahale edilmesini ister miyiz? Sebep oldukları hatanın zararı hepimize olacaktır. Evet, gemiyi batırıyorlar ama sadece onlar boğulmayacak, hepimiz boğulacağız. Eleştiri kabul etmeyen iktidar her eleştirimizde bizi vatan haini ilan edeceğine biraz kulak assaydı, bugün belki bu durumda olmayacaktık. Doları olanın Allah'ı yok mu? İktidara göre herkes Allah'sız bir bizim Allah'ımız var. Allah'ı bile tapulu malı gören iktidara sesleniyorum. Ekonomi iman gücü ile kurtulmaz. Allah'ımız da olsun paramız da…”

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