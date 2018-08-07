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ABD'den Dolar ve Türkiye açıklaması

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi doların yükselmesi ile birlikte tüm hızıyla devam ederken ABD Ankara Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması geldi.

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ABD'den Dolar ve Türkiye açıklaması

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi doların yükselmesi ile birlikte tüm hızıyla devam ederken ABD Ankara Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması geldi.

07 Ağustos 2018 Salı 15:55
ABD'den Dolar ve Türkiye açıklaması

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi  doların yükselmesi ile birlikte tüm hızıyla devam ederken ABD Ankara Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: "Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir" açıklaması yaptı.

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinin çözüme kavuşturulması için oluşturulan heyet ABD'ye gidecek.

Washington ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde Dışişleri Bakanı yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDDolarTürkiye
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Frk 22 dakika önce

Allah belanızı versin işte bu kadar ucuzsunuz abd nin köpeğisiniz etekler tutuştu koşun şimdi it gb yalvarmaya

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Osmanlı 21 dakika önce

Bu ne lahana bune turşu hala dostmuşuz ben böyle dostluğun bilmem neyine edeyim ulan çevirdiğiniz filimler bini aştı be hala dostmuşuz.

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XL 18 dakika önce

Daşşag geçiyorlar bizimle(!)

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