A101'den Bin 399 TL'ye Yerli Üretim 109 cm Uydu Alıcılı LED Televizyon

A101 uygun fiyatlara uygun ürünlerin satışını yapan ve Türkiye üzerinde 8000'e yakın mağazaya sahip olan en büyük market zincirlerinden biri olarak vatandaşların en çok tercih ettiği alış veriş yerleri olarak dikkat çekiyor. Hal böyle olunca A101'in haftalık bültenlerinde yer alan ekonomik ürünler merak ediliyor. 6 Ekim 2018 tarihi ile 11 Ekim 2018 tarihleri arasında yayımlanan insert bülteni incelendiğinde ilk göze çarpan LED televizyon oluyor.