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A101'den Bin 399 TL'ye Yerli Üretim 109 cm Uydu Alıcılı LED Televizyon

A101 uygun fiyatlara uygun ürünlerin satışını yapan ve Türkiye üzerinde 8000'e yakın mağazaya sahip olan en büyük market zincirlerinden biri olarak vatandaşların en çok tercih ettiği alış veriş yerleri olarak dikkat çekiyor. Hal böyle olunca A101'in haftalık bültenlerinde yer alan ekonomik ürünler merak ediliyor. 6 Ekim 2018 tarihi ile 11 Ekim 2018 tarihleri arasında yayımlanan insert bülteni incelendiğinde ilk göze çarpan LED televizyon oluyor.

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A101'den Bin 399 TL'ye Yerli Üretim 109 cm Uydu Alıcılı LED Televizyon

A101 uygun fiyatlara uygun ürünlerin satışını yapan ve Türkiye üzerinde 8000'e yakın mağazaya sahip olan en büyük market zincirlerinden biri olarak vatandaşların en çok tercih ettiği alış veriş yerleri olarak dikkat çekiyor. Hal böyle olunca A101'in haftalık bültenlerinde yer alan ekonomik ürünler merak ediliyor. 6 Ekim 2018 tarihi ile 11 Ekim 2018 tarihleri arasında yayımlanan insert bülteni incelendiğinde ilk göze çarpan LED televizyon oluyor.

05 Ekim 2018 Cuma 15:58
A101'den Bin 399 TL'ye Yerli Üretim 109 cm Uydu Alıcılı LED Televizyon

A101 uygun fiyatlara uygun ürünlerin satışını yapan ve Türkiye üzerinde 8000'e yakın mağazaya sahip olan en büyük market zincirlerinden biri olarak vatandaşların en çok tercih ettiği alış veriş yerleri olarak dikkat çekiyor. Hal böyle olunca A101'in haftalık bültenlerinde yer alan ekonomik ürünler merak ediliyor. 6 Ekim 2018 tarihi ile 11 Ekim 2018 tarihleri arasında yayımlanan insert bülteni incelendiğinde ilk göze çarpan LED televizyon oluyor.

A101'in bu haftaki katoloğunda yer alan AXEN AX43DIL005 43'' Uydu Alıcılı LED Televizyon uygun fiyatı ile oldukça rağbet göreceğe benziyor.

Piyasa fiyatı 1800 - 1900 TL arasında olan Televizyon A101 marketlerinde bin 399 TL'ye satılıyor.

A101 109 CM LED TELEVİZYONUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Garanti Süresi 2 Yıl olan ürünün servis işlemlerini garanti kapsamında Sunny markası üstleniyor. (Axen markalı ürünler Sunny tarafından üretilmektedir)

  • 43' ' 109 EKRAN
  • 1920 x 1080 FULL HD
  • DAHİLİ UYDU ALICISI
  • 400 HZ
  • 2 x 8 W SES ÇIKIŞI
  • 2 x HDMI GİRİŞİ
  • USB ( MEDİA PLAYER )
  • COAXİAL SES ÇIKIŞI
  • VGA ( PC ) GİRİŞİ
  • PC AUDIO SES GİRİŞİ
  • 2 YIL GARANTİ

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.10.2018 16:55
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