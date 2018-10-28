A101 İnternet Mağazası Açtı!

Türkiye'de 8000'den fazla şubeye sahip olan A-101 Marketler zinciri uzun zamandır talep edilen online alış veriş mağazasını nihayet kullanıma sundu. A101 internetten alış veriş nasıl yapılır?

A-101 marketler zinciri online.a101.com.tr adresi üzerinden online satışa başladı. Üstelik markanın A101 isminden esinlenilerek 101 TL'lik alışverişlerin üzerinde yapılan alışverişlerde kargo ücreti de alınmıyor.

A101 İNTERNETTEN ALIŞ VERİŞ NASIL YAPILIR?

Öncelikle yukarıda verilen adres üzerinden üyelik hesabı oluşturmalısınız. Üyelik oluştururken, adres kısmının eksiksiz ve hatasız olduğuna dikkat edin. Çünkü siparişlerini üyelik sırasında verdiğiniz adrese gönderilecektir.

Birçok kategoride ürünlerin satışı online olarak da yapılıyor.

Market kategorisinde yer alan ürün çeşitleri şöyle;

Bisküvi, Çikolata, Şekerlemeler

Cips ve Kuruyemişler

Çay, Kahve, Toz İçecekler

Kahvaltılıklar

Bakliyat ve Unlu Mamüller

Yağlar

İçecekler

Konserve ve Baharatlar

Deterjan ve Temizlik

Kağıt Ürünleri

Kozmetik ve Kişisel Bakım

Gıda Dışı

Elektronik kategorisinde yer alan ürün çeşitleri şöyle;

Beyaz Eşyalar

Bilgisayar & Donanımları

Elektrikli Ev Aletleri

Televizyonlar & Kameralar

Telefonlar

Telefon Aksesuarları

Saatler

Ev Yaşam Tekstil kategorisindeki ürün çeşitleri şöyle;

Elektrikli Ev Aletleri

Ev & Mutfak

Mobilya

Ofis Kırtasiye

Spor & Hobi Ürünleri

Pet Ürünleri

Anne Bebek Oyuncak kategorisindeki ürün çeşitleri şöyle;

Bebek Ürünleri

Bebek Bezleri

Bebek Mamaları

Oyuncak

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