A101 İnternet Mağazası Açtı!

Türkiye'de 8000'den fazla şubeye sahip olan A-101 Marketler zinciri uzun zamandır talep edilen online alış veriş mağazasını nihayet kullanıma sundu. A101 internetten alış veriş nasıl yapılır?
A-101 marketler zinciri online.a101.com.tr adresi üzerinden online satışa başladı. Üstelik markanın A101 isminden esinlenilerek 101 TL'lik alışverişlerin üzerinde yapılan alışverişlerde kargo ücreti de alınmıyor.
A101 İNTERNETTEN ALIŞ VERİŞ NASIL YAPILIR?
Öncelikle yukarıda verilen adres üzerinden üyelik hesabı oluşturmalısınız. Üyelik oluştururken, adres kısmının eksiksiz ve hatasız olduğuna dikkat edin. Çünkü siparişlerini üyelik sırasında verdiğiniz adrese gönderilecektir.
Birçok kategoride ürünlerin satışı online olarak da yapılıyor.
Market kategorisinde yer alan ürün çeşitleri şöyle;
Bisküvi, Çikolata, Şekerlemeler
Cips ve Kuruyemişler
Çay, Kahve, Toz İçecekler
Kahvaltılıklar
Bakliyat ve Unlu Mamüller
Yağlar
İçecekler
Konserve ve Baharatlar
Deterjan ve Temizlik
Kağıt Ürünleri
Kozmetik ve Kişisel Bakım
Gıda Dışı
Elektronik kategorisinde yer alan ürün çeşitleri şöyle;
Beyaz Eşyalar
Bilgisayar & Donanımları
Elektrikli Ev Aletleri
Televizyonlar & Kameralar
Telefonlar
Telefon Aksesuarları
Saatler
Ev Yaşam Tekstil kategorisindeki ürün çeşitleri şöyle;
Elektrikli Ev Aletleri
Ev & Mutfak
Mobilya
Ofis Kırtasiye
Spor & Hobi Ürünleri
Pet Ürünleri
Anne Bebek Oyuncak kategorisindeki ürün çeşitleri şöyle;
Bebek Ürünleri
Bebek Bezleri
Bebek Mamaları
Oyuncak
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