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A101, BİM ve ŞOK'ta Uygun Fiyatlı Ürünler!

A101, BİM ve ŞOK market zincirleri haftalık ürün kataloglarını yayınladı. Birçok kişi tarafından ihtiyacı olan ürünü indirimli ve ucuza almak için zincir marketlerinin yayımlanan katologlarını takip ediyor. İşte KPSS CAFE olarak okurlarımız için haftanın uygun fiyatlı ürünlerini derledik...

A101, BİM ve ŞOK'ta Uygun Fiyatlı Ürünler!

A101, BİM ve ŞOK market zincirleri haftalık ürün kataloglarını yayınladı. Birçok kişi tarafından ihtiyacı olan ürünü indirimli ve ucuza almak için zincir marketlerinin yayımlanan katologlarını takip ediyor. İşte KPSS CAFE olarak okurlarımız için haftanın uygun fiyatlı ürünlerini derledik...

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:14
A101, BİM ve ŞOK'ta Uygun Fiyatlı Ürünler!

A101, BİM ve ŞOK market zincirleri haftalık ürün kataloglarını yayınladı. Birçok kişi tarafından ihtiyacı olan ürünü indirimli ve ucuza almak için zincir marketlerinin yayımlanan katologlarını takip ediyor. İşte KPSS CAFE olarak okurlarımız için haftanın uygun fiyatlı ürünlerini derledik...

A101'DE 1.199 TL’YE HONOR 7C

Huawei çatısı altında üretilen Honor 7C, 7 Şubat 2019 tarihi itibari ile A101 mağazalarında raflardaki yerini alacak. Yeni telefon almak isteyenler için uygun fiyatlı kampanya olarak görünüyor. A101 müşterileri 1.199 TL’ye Huawei'nin amiral gemisi seviyesinde yeni bir cep telefonunu alma şansına sahip olabilirler.

Huawei Honor 7c’ni özellikleri;

  • 5.99 18:9 FullView Ekran
  • 3GB Ram + 32 GB Dahili Depolama
  • 8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon İşlemci
  • 13+2MP Çift Kamera
  • Yüz Tanıma ve0.3 Saniye Parmak İzi Okuma
  • 8 MP Özçekim Kamerası
  • Özçekim Işığı ve Gerçek Portre Modu
  • 3000mAh Batarya
  • Çift Bluetooth
  • 2 SIM Kart ve 1 Micro SD Kart (3 Slot )

A101'de ayrıca 3 kapaklı gardrop 279,95 TL'ye, bilgisayar çalışma masası 69,95 TL'ye, 4 raflı kitaplık 69,95 TL'ye, 8 raflı çok amaçlı dolap ise 209,95 TL2ye satılıyor.

ŞOK'TA 109 EKRAN HD LED TV 1599 TL'YE

Şok markette 109 ekran Axen marka HD LED TV 1599 TL fiyat ile satışa sunulacak. 2 - 5 Şubat tarihleri arasında ŞOK marketlerden alınabilir.

  • Kumsal granit efektli kapaksız tava *24 cm – 3mm 29,90 TL
  • Kumsal granit efektli cam kapaklı karnıyarık tencere 49,90 TL
  • Kumsal granit efektli cam kapaklı derin tencere 49,90 TL
  • Toprak güveç tencere 14,95 TL
  • Toprak güveç ve sütlaç kasesi 9,99 TL
  • Elektrikli plastik cezve 19,90 TL
  • Sinbo matara 9,99 TL
  • Kılıflı sıcak su Torbası 9,90 TL
  • Stil Not Defteri 2,99 TL
  • Sticker çeşitleri 1 TL

ŞOK Martker ürün katalogları ise şöyle;

899 TL'YE AKILLI TELEFON BİM'DE

BİM 8 Şubat itibari ile Çinli teknoloji devi Hawei’n Y5 modelini mağazalarında 899 TL’ye satışa sunacak. Efsane özellikleri ve tasarımı ile tam bir fiyat performans canavarı olan telefon, yeni telefon sahibi olmak isteyen BİM müşterilerini büyük bir yükten kurtaracak. İşte Hawei Y5 2018’in özellikleri;

  • 5.45 inç ekran
  • 4 çekirdek Cortex A53 işlemci (1.5 Ghz)
  • Yüz tanıma
  • 3020 mAh batarya
  • 8MP arka kamera
  • 5MP ön kamera
  • Çift SIM kart
  • 16GB dahili hafıza
  • 2GB RAM
  • Android 8.1.0
  • 4.5G desteği

BİM katalogları ise şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.02.2019 19:18
Anahtar Kelimeler:
a101 bim şok ta uygun fiyatlı ürünler
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