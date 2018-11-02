A101 8 Kasım Ürün Kataloğu

A101'in 8 Kasım'dan itibaren satışa sunacağı ürünlere ait katolog yayımlandı. A101 8 Kasım Perşembe hangi ürünler satışa sunulacak. A101 8 Kasım Perşembe Ürün Katoloğunda hangi ürünler var. Detaylar haberimizde..

A101 mağazalarında en çok teknolojik ürünlere rağbet ediliyor. 8 Kasım Perşembe gününe ait katalogda 3 adet teknolojik ürün dikkat çekiyor.

124 CM Toshiba Led TV 2.499 TL

Samsung J250 999 TL

32 in. Hı-Level Led TV 999 TL

Bu üç ürün için şimdiden hazırlıklar başladı.

Hı-level marka 32 gb flash bellek 27,95 TL'den satışa sunulurken, yine Hı-Level Micra SD kart aynı fiyattan satılacak.

Promise 1408 Dikiş Makinesi 399 TL, Su ısıtıcı 29,95 TL, Elektrikli çay seti 79,95 TL'den satılacak.

A101 8 Kasım 2018 Perşembe Katoloğunu detaylıca inceleyebilirsiniz.