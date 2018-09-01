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95 liraya satılan unun çuvalı 175 lira oldu

95 liraya satılan unun çuvalı 175 liraya yükseldi. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat dayanacak güçlerinin kalmadığını açıklayarak yapılan zamlara sert tepki gösterdi.

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95 liraya satılan unun çuvalı 175 lira oldu

95 liraya satılan unun çuvalı 175 liraya yükseldi. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat dayanacak güçlerinin kalmadığını açıklayarak yapılan zamlara sert tepki gösterdi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:26
95 liraya satılan unun çuvalı 175 lira oldu

95 liraya satılan unun çuvalı 175 liraya yükseldi. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat dayanacak güçlerinin kalmadığını açıklayarak yapılan zamlara sert tepki gösterdi.

ABD ile yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yükselen döviz kuru ve iç piyasa zamları nedeniyle halkın temel gıdasının üretildiği un fiyatları da yükseldi. Yaklaşık olarak 21 gün önce 95 liraya satılan 50 kilogramlık un çuvalının fiyatı dün 175 lira oldu. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, yaptığı açıklamada, “Bu kadar fahiş bir zam olur mu?'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Mehmet Polat, bir aydan daha kısa bir süre içinde 50 kiloluk un çuvalının önce 150 daha sonra da 175 liraya çıktığını ifade ederek, ‘'Bir an önce önlem alınmalı. Aksi takdirde bizim de zam yapmamız kaçınılmaz olacak'' dedi ve şunları ekledi;

‘'Bu durumda zaten zor sattığımız ürünleri vatandaş alamaz. Satış olmadığı için çok sayıda yufkacı kepenk kapatmak zorunda kalacak. Un ile çalışan bütün işletmeler bu durumdan muzdarip bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Biz yufka fiyatlarına iki yıldır zam yapmadık ama artık dayanacak gücümüz kalmadı.

Gün zam zamanı değil… Milli seferberlik ilan ettik diyoruz ama buna ben uyuyorsam, un fabrikalarının da uyması gerekiyor. Ortam belli. Gerek alım gücü gerek ekonomik sıkıntıdan dolayı biz zam yapmadık. Ama bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Un fiyatlarındaki bu astronomik rakamlara yetkililerin el atması gerekiyor. Aksi taktirde ya zam yapacağız, vatandaş mağdur olacak ya da biz kepenk kapatacağız''

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Xxy 2 saat önce

Türkiye büyüyor ve güçleniyor

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Noname 2 saat önce

Buğdayı sanki ithal ediyoruz. Onu da mı döviz olarak satıyorlar?. Yerli ürün neden dövizle satılıyor?

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Seyhan 1 saat önce

Noname arkadasim ewet bugdayi ithal ediyoruz ..tarim urunlerimizin geniyle oynandi.uretilen bugdaylardan ekmek olmuyor ancak yem oluyor.Allah sonumuzu hayir etsin.bitik duruma gelmisiz..ekmeklik tabiriyle aldigimiz bugday zehir saciyor resmen hastalik aliyoruz yaziklar olsun demekten baska birsey diyemiyorum Allah bu tarim bakanininda dahasinda beladini versin

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Okuyucu 1 saat önce

Yurt Dışından İthal Ettiğimiz Buğday Dolar Üzerinden İthal Edildiği İçin, Ayrıca Fabrika Sahipleri Ağır Vergi Şartlarını Ortadan Kaldırabilmek İçin Zam Yapıyor, Devlet Vergide Artırıma Gitmezse Şirketler Ve Üretim Yapan Fabrikalar Da Zam Yapmaz Emin Olunuz...

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osmaniyeli 32 dakika önce

devlet dısarıdan mal getirirse çiftçiler ac kalmaya..devam edecek.oy verirlerse sonuç hep kötü oldu.destek verenler akılsızlıklarından cahillikden.

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