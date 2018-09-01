95 liraya satılan unun çuvalı 175 lira oldu

95 liraya satılan unun çuvalı 175 liraya yükseldi. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat dayanacak güçlerinin kalmadığını açıklayarak yapılan zamlara sert tepki gösterdi.

ABD ile yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yükselen döviz kuru ve iç piyasa zamları nedeniyle halkın temel gıdasının üretildiği un fiyatları da yükseldi. Yaklaşık olarak 21 gün önce 95 liraya satılan 50 kilogramlık un çuvalının fiyatı dün 175 lira oldu. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, yaptığı açıklamada, “Bu kadar fahiş bir zam olur mu?'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Mehmet Polat, bir aydan daha kısa bir süre içinde 50 kiloluk un çuvalının önce 150 daha sonra da 175 liraya çıktığını ifade ederek, ‘'Bir an önce önlem alınmalı. Aksi takdirde bizim de zam yapmamız kaçınılmaz olacak'' dedi ve şunları ekledi;

‘'Bu durumda zaten zor sattığımız ürünleri vatandaş alamaz. Satış olmadığı için çok sayıda yufkacı kepenk kapatmak zorunda kalacak. Un ile çalışan bütün işletmeler bu durumdan muzdarip bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Biz yufka fiyatlarına iki yıldır zam yapmadık ama artık dayanacak gücümüz kalmadı.

Gün zam zamanı değil… Milli seferberlik ilan ettik diyoruz ama buna ben uyuyorsam, un fabrikalarının da uyması gerekiyor. Ortam belli. Gerek alım gücü gerek ekonomik sıkıntıdan dolayı biz zam yapmadık. Ama bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Un fiyatlarındaki bu astronomik rakamlara yetkililerin el atması gerekiyor. Aksi taktirde ya zam yapacağız, vatandaş mağdur olacak ya da biz kepenk kapatacağız''

Kaynaklar; Sözcü

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