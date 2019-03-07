9 Soruda 388 TL Taksitle Nasıl Ev Sahibi Olabileceğinizi Öğrenin!

Toplu Konutlar İdaresi (TOKİ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin konut için başvuruları dün itibariyle almaya başladı. 50 bin TOKİ konutuna başvuru şartları da netleşmiş oldu. Peki 388 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olmak için kim, nereye, nasıl başvuracak? İşte 388 TL taksitle ev sahibi olabileceğiniz yeni projenin ayrıntıları...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal içerikli bir proje olduğunu belirterek, "Bu alanlarda daha yüksek fiyatlarla da konut yapıp satabiliriz. Ama biz vatandaşın gönlüne dokunmak zorundayız. Vatandaşlarımızın konut edinme problemini çözmek zorundayız" dedi. Kurum, konutların yatay mimariyle inşa edeceğini de ifade ederek, "Projeler ecdadımızın bize tarif ettiği şekilde, yatay mimariye uygun, içinde parkların, bahçelerin camilerin olduğu merkez etrafındaki şehirleşmeyi tarif edecek şekilde inşa edilecek" dedi.

1- KAÇ ŞEHİRDE KAÇ PROJE VAR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projede yatay mimariyle toplam 50 bin yeni sosyal konut hayata geçirilecek. Konutlar en çok zemin +4 kat olacak. Anadolu mimarisi, mahalle kültürü ve aile geleneği esas alınacak.

2- İSTANBUL'DAKİ EVLER NEREDE?

Dev proje kapsamında İstanbul'da toplam 6300 konut yapılacağı açıklandı. Edinilen bilgiye göre, konutlar Başakşehir, Esenyurt gibi ulaşım imkanı olan bölgelerde inşa edilecek. Başakşehir'dekiler metroya ve Millet Bahçesi'ne yakın konumda olacak.

3- HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

T.C. vatandaşı olmak ilk şart. 2+1 konutlar için projenin ilçe sınırlarında en az 1 yıl yaşamak gerekiyor. TOKİ'den ev satın almamak ve kredi kullanmama şartı da aranıyor. Kendisine, eşine ve/veya çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konut da olmamalı.

4- NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Vatandaşlar, konut satın almak istedikleri projenin bulunduğu ile göre 6 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında Halkbank veya Ziraat Bankası'nın yetkili şubelerinden başvurularını yapabilecek.

6- ŞEHİT AİLELERİ NE YAPMALI?

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan'da, en az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan arasında başvuru yapabilecek. Emeklilerin 25 Mart-5 Nisan arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 6 Mart -22 Mart arasında alınacak.

7- AYLIK GELİR SINIRI VAR MI?

Alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı geliri olarak en fazla net 4.500 TL, İstanbul'da ise en fazla net 4.800 TL gelire sahip olma şartı var. 2+1 nitelikli konutlara başvuru yapanlar 25 yaşını, 3+1 konutlara başvuruda bulunanların ise 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.

8- BİR AİLEDEN KAÇ KİŞİ KATILABİLİR?

Toplam 67 ile yayılan sosyal konut başvurularında, hane halkı adına, sadece tek bir başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda edinilen bilgiye göre, bu kapsamda kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir adet başvuruda bulunma hakkı var.

9- EV FİYATLARI NASIL OLACAK?

2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklüklerde konut fiyatı; 116.400 liradan başlıyor. 2+1'lerde en yüksek rakam ise 238 bin TL. 110 ve 128 metrekare büyüklüklerdeki 3+1 konutların fiyatı ise fiyatı; 170 bin 720 lira'dan başlıyor, 399 bin TL'ye kadar çıkıyor.

KAYNAKLAR; Takvim Gazetesi - Habertürk

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