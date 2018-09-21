9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

Osman Yardımcı, yükselen döviz kuru üzerinden tavukçuluk sektöründe fırsatçılık yapanlara sert bir dille tepki gösterdi. Tavuk eti fiyatının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığına dikkat çekerek, “Bunun adı fırsatçılıktan başka bir şey değil. Devletin buna dur demesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Tavuk eti fiyatlarına her hafta zam geldiğini, 9 ayda % 200'ün üzerinde zam yapıldığını belirten Osman Yardımcı, “Tavuk göğsünün fiyatı 2 hafta önce 18, bir hafta önce 22 liraydı. Bugün sadece bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı. Tavuk kanadının kilosu ocak ayında 7 lira 70 kuruşken bugün 21 lira. Kırmızı ete 1 lira zam geldiğinde ülke ayağa kalkıyor" şeklinde konuştu.

Osman Yardımcı, kırmızı ete 4 lira zam geldiğini fakat yarısını fiyatlara yansıtarak vatandaşa yardımcı olmak istediklerini belirtti. Tepki göstermekten başka bir şey yapamadıklarını söyleyen Osman Yardımcı, “Esnafa satma diyemeyiz. Büyük marketlerin satışını durdurmamız imkansız" diye konuştu.

Kasaplar Federasyonu olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan randevu istediklerini belirten Osman Yardımcı, “Dertlerimizi ve isteklerimizi iletmemiz gerek. Bakanlığın randevu tarihini en kısa sürede netleştirmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaçak et satışının önüne geçmek için, 'Sağlıklı nesiller için sağlıklı et yiyelim' adlı kampanya başlattıklarını açıklayan Osman Yardımcı, “Yeni çalışmalarımız bunu takip edecek. Antalya Kasaplar Odası olarak tüm esnafımızın denetimini yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kaynaklar; DHA

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