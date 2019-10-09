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800 lira taksitle ev

Konut kredisinde görülen faiz indirimi sonrası birçok kişi ev arayışına girdi. Elinde yeterince nakit parası bulunmayanların da konut alabileceği seçenekler bulunuyor. 70 bin liradan başlayan fiyatlarda 800 TL taksit imkanı bulunuyor.

800 lira taksitle ev

Konut kredisinde görülen faiz indirimi sonrası birçok kişi ev arayışına girdi. Elinde yeterince nakit parası bulunmayanların da konut alabileceği seçenekler bulunuyor. 70 bin liradan başlayan fiyatlarda 800 TL taksit imkanı bulunuyor.

09 Ekim 2019 Çarşamba 08:46
800 lira taksitle ev

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından banklar yarışa girdi. Birbiri ardına gelen faiz indirimleri ile birlikte artık ev sahibi olmak daha kolay hale geldi. İndirimlerin yaşanmasıyla birlikte evlere de talep arttı. 

Özellikle dar gelirli vatandaşları heyecanlandıran faiz indirimi ile ev sahibi olmak kolaylaşırken, birçok kişi bütçesine uygun ev araştırmasına girdi. Biz de sizler için İstanbul’daki konut fiyatlarını araştırdık. Hangi semtte konut fiyatları ne kadar…

İSTANBUL’DA HANGİ SEMTTE KONUT FİYATLARI DAHA UCUZ?

İstanbul’da ev fiyatlarının en ucuz olduğu semt Esenyurt. Esenyurt’u Arnavutköy, Silivri ve Beylikdüzü takip ediyor. Sancaktepe, Sultangazi ve Avcılar da uygun fiyatlı konut arayanların tercih edebileceği semtler. 

Konut fiyatlarının en pahalı olduğu semtlerin başında ise Beşiktaş geliyor. Beşiktaş’ı Sarıyer ve Bakırköy takip ediyor. 

İSTANBUL’DA 70 BİN LİRAYA EV

Düşük fiyata ev almak isteyenlerin ilk baktığı semt Esenyurt oluyor. Esenyurt’tan ev almak isteyenler için başlangıç fiyatı 70 bin lira civarında. 1+1 bahçe katı dairelere sahip olmak için 14 bin liralık nakitinizin olması yeterli. 56 bin liralık konut kredisi kullanarak aylık 800 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Aynı semtte 2+1 dairelerin fiyatı da 85 bin liradan başlıyor. Geniş ailelerin tercihi olan 3+1 daire fiyatları ise Esenyurt’ta 115 bin liradan başlıyor. 

Esenyurt'un hemen yanındaki Beylikdüzü'nde ise fiyatlar biraz daha artıyor. Beylikdüzü'nde 2+1 ortalama bir dairenin fiyatı 300 bin TL. Böyle bir daire için 240 bin liralık konut kredisi kullanılabiliyor.  0.99 faiz oranıyla 120 ay vade seçeneği ile kullanılan konut kredisinin aylık ödemesi 3 bin 427 lira. Eğer vade seçeneği 180 ay olarak kullanılırsa aylık ödemeler 2 bin 862 lira oluyor. 300 bin liralık bir konut için 60 bin lira da peşinat ödenmesi gerekiyor. 

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