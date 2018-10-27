750'si Kadın 1000 Kişiye İş Müjdesi!

Bursa'da dünyanın dev markalarına üretim yapan Yeşim Tekstil 2019 yılı başından yıl sonuna kadar 750'si kadın olmak üzere 1000 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

Nike, Zara, Hugo Boss, Esprit, Tommy Hilfiger, Converse, Uniqlo, Calzedonia ve Tchibo'nun da aralarında bulunduğu dünya devi 15 markaya üretim yapan Yeşim Tekstil Türkiye'de tek çatı altında en fazla kadın çalışan istihdam eden firmalardan biri olarak biliniyor.

2019 yılında kapasite ve istihdam arttırımı için karar alan, hazırlıklarını bu yönde tamamlayan Yeşim Tekstil bu sayede çalışan sayısını 3500'e çıkarmayı hedefliyor.

Yeşim Tekstil, 2019 yılı sonuna kadar devam edecek yeni işe alım sürecinde özellikle usta eğitmen, makineci, paketçi, ütücü, kalite kontrol elemanı, leke operatörü, kesim operatörü, serim, temizlik ve koli elemanı ile makine bakım ve elektrik bakım operatörü pozisyonlarında yeni personeller istihdam edecek.

ÇALIŞANLAR İÇİN KREŞ İMKANI VAR

Şuan çalışanlarının yüzde 51'i kadın olan firmanın 2019 yılında istihdam edeceği 750 kadın ile birlikte bu oran yüzde 60'ın üzerine çıkacak. Firmada çalışan tüm personelin çocuklarının bakımını üstlenen firma üst kalite standartlarında kreşleri de bulunuyor. Böylelikle anne ve babalar çalışarak üretime katkı sağlarken çocukları verimli ve eğleneli vakitler geçirebiliyor.

Kaynaklar; CNN Türk

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