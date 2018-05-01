7500 TL Maaşla Personel Alımına Yoğun İlgi

Geçtiğimiz gün kaleme aldığımız haberimizde KAtar Havayollarının personel alımı yapacağını duyurmuştuk. İlana başvurular başladı ve binlerce aday, Havayolu şirketi bünyesinde çalışmak üzere müracaat için uzun kuyruklar oluşturdu.

Katar Havayolları'nın İstanbul'da düzenlediği kabin personeli alımı Gazete Habertürk'te yer alınca İstanbul ve İstanbul dışından da çok sayıda aday personel alımı için mülakata geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın kaleme aldığı haberine göre, İstanbul'da bir otel pazar günü Katar'da çalışmak iseyenlerin başvuru izdihamına sahne oldu.

BİNLERCE KİŞİ SABAH ERKENDEN GELDİ

Katar Havayolları'nın kabin personeli alımı için düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Körfez'in astronomik maaşlar veren Doha merkezli havayolunda kabin görevlisi olmak için binlerce kişi sabah erken saatlerden itibaren Florya'daki bir otelde yapılan işe alım etkinliği için sıraya girdi.

ADAYLARA BİR SALON AYRILDI

Yoğun başvurulardan dolayı otelin bir salonu mülakata girecek olanlara ayrıldı. Birçok kişi kendilerine sıra gelemeyeceği düşüncesiyle de otelden ayrılmak zorunda kaldı. Salonda bekleyenler görevliler tarafından sırayla gruplar halinde mülakat sırasına alındı.

Uzun süre bekleyip mülakata girenler kendilerini şanslı hissederken sonuçların bir gün sonra kendilerine söyleneceğini maaşlarla ilgili bir bilgi verilmediğini belirttiler.

ŞARTLAR

Başvuru yapacak adayların en az 21 yaşında olması, en az lise mezunu ve akıcı şekilde İngilizce yazıp konuşması gerekmektedir.

Kabul edilenlerin 6 aylık deneme süresi sonunda Katar Havayolları'nda vergisiz (1500 euro) ynai Türk Lirası olarak 7 bin 500 TL'yi geçen maaşlarla çalışma şansı yakalayacağı öğrenildi. Uçuş saati artıkça personelin maaşı da yükselecek.

EV DE TAHSİS EDİLECEK

Başvurusu kabul edilenler Doha'da yaşayacak. Geniş gövdeli uçaklarda sorumlu olduğunda personelin maaşı 15 bin lirayı da geçecek.

Katar Havayolları başvurularda uçuş tazminatı, konaklama, harcırahlar ve görev için ulaşımında olduğu bir dizi paket sunduğu öğrenildi.

Katar başvurusu kabul edilenlere Doha'da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA