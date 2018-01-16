71 Memur Alımı Başvurusu İçin Son Saatler ! İşte KPSS ve Mezuniyet Şartı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından geçtiğimiz ay Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden bir personel alım ilanı yayımlanmıştı. Yayımlanan ilana başvurular için son saatlere girildi.

BTK tarafından yayımlanan ilanda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Bilişim Uzman Yardımcısı pozisyonunda istihdam etmek üzere toplamda 71 personel alımı yapılacağı bildirildi. Yapılacak alıma başvuruacak adaylar için sözlü ve yazılı sınav yapılacak.

Kimler Başvurabilir?

İlana başvuru yapacak adayların;

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşıyor olması,

# 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

# 2017 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,

# Alınacak personel sayısının mezuniyet şartına göre dağılımı şu şekilde

Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar arasından 18 kişi,

Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunları arasından 18 kişi,

Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, endüstri, bilgisayar mühendisliği fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar arasından 35 kişi alınacak.

Başvuru

Başvurular kariyer.btk.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurması ile yapılacaktır. Başvuru formunu dolduran adaylar formun çıktısını alarak aşağıdaki evraklarla birlikte 17 Ocak tarihine kadar Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta ile müracaat edecekler.

# Başvuru formu,

# Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,

# KPSS sonuç belgesi,

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