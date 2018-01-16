7 Bin 500 TL için Son 11 Güne Girildi! Başvuru Yapamayan Alamayacak

30 Yıldan fazla hizmeti olan emekli memurların mağduriyetini önleme amacıyla 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmişti.

Söz konusu kanunla birlikte 30 yıldan fazla çalışmaları olan fakat 30 tam yıl üzerinden emekli ikramiyesi alan memur emeklilerine ikranmiye farkları ödenecek. İkramiye farklarının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğu, derece ve kademesine göre SGK tarafından belirlenecek. İlgili ikramiye farkının 7 bin 500 TL'ye kadar olan kısmı müracaat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecek.

Geri kalan kısımlarsa taksitler halinde ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat işlemleriyse 27 Ocak 2017 tarihi itibariyle sona erecek. 30 Tam yıl üzerinden emeklilik ikramiyesi alan fakat 30 yıldan daha fazla çalışan emekli memurlar bu konuda ellerini çabuk tutmalılar. Söz konusu emekli kişi vefat etmişse, hak sahibi olan dul ve yetim maaşı alanlarda bu konuda başvuru yaparak ikramiye farkını alabilecekler. Daha önce ikramiye başvurusu yapanların tekrar SGK'ya başvuru yapmaları içinse gerek bulunmuyor.

KAYNAK: GÜNEŞ