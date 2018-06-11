6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvurusu İçin Son Saatler ! İşte İKM Maaşı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6681 İnfaz Koruma Memuru alımı için geçtiğimiz ay ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana başvurular devam ederken başvuru yapan ve yapmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında İnfaz Koruma Memurlarının maaşları oldu.
Başvuru yapan ve yapacak olan adaylar 2018 yılı itibarıyla İKM'lerin kaç TL maaş aldığını araştırırken biz de Kpsscafe.com.tr olarak İKM'lerin maaşlarına ve İKM başvuru şekline haberimizde yer verdik.
MAAŞ BİLGİSİ
|
Mezun olduğu okul
|
2018 Ocak Maaşı
|
Lisans (sözleşmeli)
|
2.703 Türk Lirası
|
Ön lisans (sözleşmeli)
|
2.703 Türk Lirası
|
Ortaöğretim (sözleşmeli)
|
2.668 Türk Lirası
|
Kadrolu İKM
|
2.952 Türk Lirası
2018 TEMMUZ MAAŞI
2018 Temmuz itibariyle memur maaşlarına en az yüzde 4 zam yapılacak. Bu zamma ek olarak enflasyon farkına göre de zam yapılacak. Buna göre Temmuz ayından sonra bir İKM, 3 bin 50 TL maaş alacak.
İKM ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
İnfaz Koruma Memuru alımına başvuru yapacak adaylar başvuru formu, KPSS sonuç belgesi ve Mezuniyet belgeleri ile en yakın Adliyeye gidebilir ve müracaatını buradan yapabilir. Başvurular 11 Haziran'da sona eriyor. Başvuru fprmu adliyelerde verilmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Türk Vatandaşı olmak,
- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
- Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)
Alım yapılacak yerler ve kadro dağılımı için TIKLAYIN
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Başvuru için e devletten alınan mezuniyet belgesi yeterli oluyor mu?
evet oluyor ben öyle yaptım başvurumuBeğen (0) Beğenmedim! (0)
2017 kpss ile başvuru yapabiliyor muyuz? Acill
Bilen birisi yok mu? 2017 kpss puani ile başvuru yapabiliyor musun? Lütfen cevap
Uzman cavus alimida olmucak mi yani
İstifa eden uzman uzman erbaşlarda alinacakmi
oluyor
Başvuru formunu nerden temin edebilirim
Arkadaşım en az alınan ve doğu yeri yazdı oldu . Demekki en az alınan yerde çok ihtimal oluyor hemde 74 puanla DoğuBeyazıt oldu gerçekten az alımlar daha sansli