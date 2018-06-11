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6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvurusu İçin Son Saatler ! İşte İKM Maaşı

CTE En az lise mezunu infaz koruma memuru alımı başvurusu için son saatlere girildi. Peki İKM alımına kimler başvurabilir? İKM maaşları ne kadar?

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6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvurusu İçin Son Saatler ! İşte İKM Maaşı

CTE En az lise mezunu infaz koruma memuru alımı başvurusu için son saatlere girildi. Peki İKM alımına kimler başvurabilir? İKM maaşları ne kadar?

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:11
6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvurusu İçin Son Saatler ! İşte İKM Maaşı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6681 İnfaz Koruma Memuru alımı için geçtiğimiz ay ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana başvurular devam ederken başvuru yapan ve yapmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında İnfaz Koruma Memurlarının maaşları oldu.

Başvuru yapan ve yapacak olan adaylar 2018 yılı itibarıyla İKM'lerin kaç TL maaş aldığını araştırırken biz de Kpsscafe.com.tr olarak İKM'lerin maaşlarına ve İKM başvuru şekline haberimizde yer verdik.

MAAŞ BİLGİSİ

Mezun olduğu okul

2018 Ocak Maaşı

Lisans (sözleşmeli)

2.703 Türk Lirası

Ön lisans (sözleşmeli)

2.703 Türk Lirası

Ortaöğretim (sözleşmeli)

2.668 Türk Lirası

Kadrolu İKM

2.952 Türk Lirası

2018 TEMMUZ MAAŞI

2018 Temmuz itibariyle memur maaşlarına en az yüzde 4 zam yapılacak. Bu zamma ek olarak enflasyon farkına göre de zam yapılacak. Buna göre Temmuz ayından sonra bir İKM, 3 bin 50 TL maaş alacak. 

İKM ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İnfaz Koruma Memuru alımına başvuru yapacak adaylar başvuru formu, KPSS sonuç belgesi ve Mezuniyet belgeleri ile en yakın Adliyeye gidebilir ve müracaatını buradan yapabilir. Başvurular 11 Haziran'da sona eriyor. Başvuru fprmu adliyelerde verilmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  • Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

Alım yapılacak yerler ve kadro dağılımı için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2018 02:36
Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıInfaz Koruma Memuru MaaşıIkm MaaşlarıIkm Başvuru
Yorumlar
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Nurhak 4 gün önce

Başvuru için e devletten alınan mezuniyet belgesi yeterli oluyor mu?

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Misafir Avatar
FIRAT 4 gün önce @Nurhak

evet oluyor ben öyle yaptım başvurumu

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Ali 4 gün önce

2017 kpss ile başvuru yapabiliyor muyuz? Acill

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Ali 4 gün önce

Bilen birisi yok mu? 2017 kpss puani ile başvuru yapabiliyor musun? Lütfen cevap

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Tuncay 4 gün önce

Uzman cavus alimida olmucak mi yani

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Uzman erbaslar 4 gün önce

İstifa eden uzman uzman erbaşlarda alinacakmi

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misafir 4 gün önce

oluyor

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Gül 4 gün önce

Başvuru formunu nerden temin edebilirim

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Salih 4 gün önce

Arkadaşım en az alınan ve doğu yeri yazdı oldu . Demekki en az alınan yerde çok ihtimal oluyor hemde 74 puanla DoğuBeyazıt oldu gerçekten az alımlar daha sansli

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