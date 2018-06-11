6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvurusu İçin Son Saatler ! İşte İKM Maaşı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6681 İnfaz Koruma Memuru alımı için geçtiğimiz ay ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana başvurular devam ederken başvuru yapan ve yapmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında İnfaz Koruma Memurlarının maaşları oldu.

Başvuru yapan ve yapacak olan adaylar 2018 yılı itibarıyla İKM'lerin kaç TL maaş aldığını araştırırken biz de Kpsscafe.com.tr olarak İKM'lerin maaşlarına ve İKM başvuru şekline haberimizde yer verdik.

MAAŞ BİLGİSİ

Mezun olduğu okul 2018 Ocak Maaşı Lisans (sözleşmeli) 2.703 Türk Lirası Ön lisans (sözleşmeli) 2.703 Türk Lirası Ortaöğretim (sözleşmeli) 2.668 Türk Lirası Kadrolu İKM 2.952 Türk Lirası

2018 TEMMUZ MAAŞI

2018 Temmuz itibariyle memur maaşlarına en az yüzde 4 zam yapılacak. Bu zamma ek olarak enflasyon farkına göre de zam yapılacak. Buna göre Temmuz ayından sonra bir İKM, 3 bin 50 TL maaş alacak.

İKM ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İnfaz Koruma Memuru alımına başvuru yapacak adaylar başvuru formu, KPSS sonuç belgesi ve Mezuniyet belgeleri ile en yakın Adliyeye gidebilir ve müracaatını buradan yapabilir. Başvurular 11 Haziran'da sona eriyor. Başvuru fprmu adliyelerde verilmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Vatandaşı olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

Alım yapılacak yerler ve kadro dağılımı için TIKLAYIN

MEMUR ALIM İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER