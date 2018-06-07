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6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şekli ve 2018 İKM Maaşları

CTE En az lise mezunu infaz koruma memuru alımı başvurusu için son günlere girildi. Peki İKM alımına kimler başvurabilir? İKM maaşları ne kadar?

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6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şekli ve 2018 İKM Maaşları

CTE En az lise mezunu infaz koruma memuru alımı başvurusu için son günlere girildi. Peki İKM alımına kimler başvurabilir? İKM maaşları ne kadar?

07 Haziran 2018 Perşembe 12:56
6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şekli ve 2018 İKM Maaşları

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6681 İnfaz Koruma Memuru alımı için geçtiğimiz ay ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana başvurular devam ederken başvuru yapan ve yapmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında İnfaz Koruma Memurlarının maaşları oldu.

Başvuru yapan ve yapacak olan adaylar 2018 yılı itibarıyla İKM'lerin kaç TL maaş aldığını araştırırken biz de Kpsscafe.com.tr olarak İKM'lerin maaşlarına ve İKM başvuru şekline haberimizde yer verdik.

MAAŞ BİLGİSİ

Mezun olduğu okul

2018 Ocak Maaşı

Lisans (sözleşmeli)

2.703 Türk Lirası

Ön lisans (sözleşmeli)

2.703 Türk Lirası

Ortaöğretim (sözleşmeli)

2.668 Türk Lirası

Kadrolu İKM

2.952 Türk Lirası

2018 TEMMUZ MAAŞI

2018 Temmuz itibariyle memur maaşlarına en az yüzde 4 zam yapılacak. Bu zamma ek olarak enflasyon farkına göre de zam yapılacak. Buna göre Temmuz ayından sonra bir İKM, 3 bin 50 TL maaş alacak. 

İKM ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İnfaz Koruma Memuru alımına başvuru yapacak adaylar başvuru formu, KPSS sonuç belgesi ve Mezuniyet belgeleri ile en yakın Adliyeye gidebilir ve müracaatını buradan yapabilir. Başvurular 11 Haziran'da sona eriyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  • Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

Alım yapılacak yerler ve kadro dağılımı için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Nurhak 1 saat önce

Başvuru için e devletten alınan mezuniyet belgesi yeterli oluyor mu?

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Ali 1 saat önce

2017 kpss ile başvuru yapabiliyor muyuz? Acill

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Tuncay 1 saat önce

Uzman cavus alimida olmucak mi yani

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