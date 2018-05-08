65 Yaş Üstü Vatandaşlara 1500 TL Maaş (İşte Şartlar ve Başvuru)

Başbakan Binali Yıldırım, son kez Başbakan olarak başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada yaşlılık aylığına yaplan zammı müjdelemişti.

Hükümetin yaşlılık aylıklarının iki kat artırılması düzenlemesi, 65 yaş üstündeki muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumda olan toplamda 618 bin 162 vatandaşı ilgilendiriyor. Başbakan'ın bu açıklaması, bu vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Edinilen bilgilere göre halk arasında "yaşlılık maaşı" ya da "65 yaş aylığı" olarak bilinen bu uygulamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşlılara üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri toplam 797 liradan bin 500 liraya yükselecek.

618 BİN 162 KİŞİ FAYDALANACAK

Bakanlar Kurulunda kararlaştırılan bu düzenleme ile halen "65 yaş aylığı" alan 618 bin 162 vatandaş faydalanacak.

2022 sayılı Kanun çerçevesinde 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki yaşlılara sağlanan destek kapsamında 2017 yılı sonu itibarıyla Bakanlıkça yapılan toplam ödeme miktarı ise 1 milyar 766 milyon 300 bin lira seviyesine geldi.

65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanabilmek için 65 yaşını geçen vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmesi gerekiyor.

65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

Aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanıyor, hak sahipleri başvurularını takip eden ay başı itibarıyla maaş ödemelerini almaya başlayabiliyor.

Yanlış gelir beyanı, usulsüzlük, sahtecilik gibi durumlarda 65 aylığı hemen kesiliyor ve yasa çerçevesinde yersiz veya fazla ödenen tutarlara yönelik takip ve tahsil işlemleri yapılıyor.

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